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Раскрыта цель разбомбленных в Сирии российских наемников

15.02.2018 Lenta.ru 1050 2
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Газоперерабатывающий завод в провинции Дейр-эз-Зор
Газоперерабатывающий завод в провинции Дейр-эз-Зор.
Источник: livejournal.com

Российские наемники в Сирии, попавшие под обстрел США и курдов в провинции Дейр-эз-Зор на севере страны, хотели захватить нефтяные и газовые месторождения, находящиеся под контролем курдов. Об этом в среду, 14 февраля, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в военных кругах.

Собеседник издания отметил, что российское командование в Сирии не давало разрешения на проведение наступательной операции на нефтяные поля, которая была воспринята как "опасная самодеятельность".

МИД России проверяет информацию о наличии пострадавших, в том числе граждан СНГ, в результате боев с участием американской авиации. При этом во внешнеполитическом ведомстве отметили, что "публикации о "сотнях погибших" — классическая дезинформация, которой занимаются западные СМИ".

Число жертв, которое называют разные источники, сильно отличается. Так, в Минобороны заявили о 25 раненых сирийцах, не упомянув при этом о российских гражданах. Это может объясняться тем, что военные несут ответственность только за действия личного состава, а не за тех, кто взялся за оружие добровольно, уверены журналисты издания.

Российский военный источник "Коммерсанта" утверждает, что число погибших россиян составило 11 человек. В свою очередь, Reuters сообщает, что в результате погибли 100 бойцов, поддерживавших президента Сирии Башара Асада, среди них — Владимир Логинов и Кирилл Ананьев из России. Агентство Bloomberg заявляет, что жертвами стали 100 российских граждан.

7 февраля американская авиация ударила по сирийским правительственным силам, которые в районе населенного пункта Хишам атаковали бойцов "Демократических сил Сирии" (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемых США. К моменту нападения на позициях находились не только курды, но и американцы. Они и запросили поддержку с воздуха — наступающие части подверглись массированному авиационному и артиллерийскому обстрелу. Американцы применили даже самолеты огневой поддержки АC-130, вооруженные пушками, бомбами и ракетами. Среди наступавших на курдов частей была группировка ISIS Hunters ("Охотники на ИГИЛ"), под вывеской которой действует часть известной российской "ЧВК Вагнера".
14.02.2018
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принадлежат Lenta.ru
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
C-130
Персоны
Башар Асад

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
twin
44
№1
15.02.2018 09:45
Молодцы...
Похоже, достигнуто очередное дно в болоте лжи и бесстыдства.
+1
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RU
Станиславский
429
№2
15.02.2018 11:50
Нахрена тащить сюда эту помойку?
Хотите подробностей и разбор произошедшего, тогда вам на ГА в Сирийскую ветку.
И вообще, сколько можно мусолить эту тему.
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