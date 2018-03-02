Spiegel восстановил картину боя с участием российских наемников в Сирии



Бойцы сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. 18 сентября 2017.

Источник: © РИА Новости, Михаил Алаеддин Бойцы сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. 18 сентября 2017.Источник: © РИА Новости, Михаил Алаеддин

Журналисты Spiegel провели две недели в Сирии, разговаривая со свидетелями и участниками боя, в котором погибли российские наемники. Теперь издание публикует свою версию событий.

Журналисты журнала Spiegel отправились в Сирию, чтобы восстановить картину боя, в котором в том числе погибли российские наемники из ЧВК «Вагнера». Как выяснили немецкие журналисты, события разворачивались в течение трех дней. ​

7 февраля около 05:00 примерно 250 бойцов попытались переправиться на западный берег Евфрата с помощью понтонного моста, наведенного через реку к югу от Дейр-эз-Зора. В их числе были бойцы двух племен Бекар и Альбо Хамад, которые сражаются на стороне президента Сирии Башара Асада при иранской поддержке. Там также были солдаты 4-й дивизии правительственных войск, афганские и иракские бойцы из шиитских организаций Фатимиюн и Зайнабиюн. По словам очевидцев, российские наемники не участвовали в попытке переправы.

Так как западный берег Евфрата контролируется курдскими Сирийскими демократическими силами (SDF), которые поддерживаются США, по пересекавшим реку бойцам открыли предупредительный огонь, после чего те ретировались. Ночью они предприняли вторую попытку переправы несколькими километрами севернее, недалеко от аэродрома Дейр-эз-Зора. Они специально ехали с выключенными фарами, чтобы не быть замеченными дронами. Отряд продвинулся к деревне Маррат, а затем, около 22:00, направился к базе SDF в Хишаме, где также были размещены силы спецназа США.

По официальной версии США, после того как лояльные Асаду войска начали обстрел базы SDF, коалиция нанесла по ним удар с применением артиллерии и авиации.

В то же время другая группа сирийских племенных и шиитских повстанцев подошла к базе SDF с юга, со стороны деревни Табия, они также атаковали базу. Коалиция ответила массированным ударом с применением дронов, боевых вертолетов, летающей батареи АС-130, ракет и артиллерии.

Этот бой происходил ночью, на следующий день американцы открыли огонь по группе повстанцев из Табии, которые попытались забрать тела убитых, 9 февраля коалиция обстреляла отступивших на восточный берег Евфрата.

В Табии находился небольшой контингент российских наемников, но два источника Spiegel среди повстанцев сообщили, что они не участвовали в боях. Тем не менее, как пишет издание со ссылкой на эти два источника, от 10 до 20 россиян погибли. Это значительно меньше потерь, которые понесли предпринявшие атаку повстанцы. По словам источников издания, всего погибли около 200 нападавших, из которых 80 были солдатами 4-й танковой дивизии сирийской армии, около 100 иракцев и афганцев и 70 бойцов племен, большая часть из которых является бойцами клана аль-Бакир.

Сотрудник единственного крупного госпиталя Дейр-эз-Зора сказал Spiegel, что в их учреждение были доставлены тела примерно десяти россиян. Личности погибших были определены Conflict Intelligence Team, отмечает издание. Погибшие были сотрудниками частной военной компании, именующейся по прозвищу своего руководителя​ — Дмитрия Уткина (Вагнера).

МИД России сообщал, что, по предположительной информации, в Сирии погибли пять россиян, а ранения получили несколько десятков человек. Ведомство сообщало, что они получили ранения в ходе боевого столкновения, в котором не участвовали военнослужащие России. Российские граждане едут в Сирию по «своей воле и с разными целями».

Павел Казарновский