В РСК считают, что модернизация МиГ-29 ВВС Украины на ее ремонтных мощностях небезопасна
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МиГ-29 ВВС Украины.
Источник: © AP Photo/Efrem Lukatsky
Ранее СМИ сообщили, что фронтовой истребитель хотят переделать в штурмовик
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Модернизация истребителей МиГ-29 ВВС Украины на имеющихся у нее ремонтных мощностях небезопасна для дальнейшего использования этих самолетов, считают в Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ".
Ранее ряд СМИ сообщил о модернизации советских истребителей МиГ-29, которая в скором времени должна начаться на Львовском авиационно-ремонтном заводе. При этом фронтовой истребитель хотят переделать в штурмовик.
"Продление ресурса самолетов МиГ-29 на 20-40 лет на мощностях имеющихся ремонтных заводов небезопасно для дальнейшего использования данных самолетов, так как устаревшая конструкторская документация, возможно, полученная незаконным путем, не учитывает нескольких десятилетий эксплуатации этих машин", - говорится в комментарии департамента информационной политики и общественных коммуникаций корпорации на эти публикации.
"Скорость реакции украинских конструкторов на новые требования к современной авиационной технике меркнет по сравнению с их креативностью. Пока ведущие мировые авиастроительные компании работают над максимальной многофункциональностью, украинский ОПК выбрал альтернативный путь развития - сделать из хорошего истребителя посредственный штурмовик", - отметили в РСК "МиГ".
Там добавили, что, как показывает практика, страны, пережившие модернизацию авиатехники на украинских предприятиях, впоследствии обращаются к компании - разработчику за помощью и официальным продлением ресурса.
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13.02.2018
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