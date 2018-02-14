В РСК считают, что модернизация МиГ-29 ВВС Украины на ее ремонтных мощностях небезопасна



МиГ-29 ВВС Украины.

Источник: © AP Photo/Efrem Lukatsky МиГ-29 ВВС Украины.Источник: © AP Photo/Efrem Lukatsky

Ранее СМИ сообщили, что фронтовой истребитель хотят переделать в штурмовик

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Модернизация истребителей МиГ-29 ВВС Украины на имеющихся у нее ремонтных мощностях небезопасна для дальнейшего использования этих самолетов, считают в Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ".

Ранее ряд СМИ сообщил о модернизации советских истребителей МиГ-29, которая в скором времени должна начаться на Львовском авиационно-ремонтном заводе. При этом фронтовой истребитель хотят переделать в штурмовик.

"Продление ресурса самолетов МиГ-29 на 20-40 лет на мощностях имеющихся ремонтных заводов небезопасно для дальнейшего использования данных самолетов, так как устаревшая конструкторская документация, возможно, полученная незаконным путем, не учитывает нескольких десятилетий эксплуатации этих машин", - говорится в комментарии департамента информационной политики и общественных коммуникаций корпорации на эти публикации.

"Скорость реакции украинских конструкторов на новые требования к современной авиационной технике меркнет по сравнению с их креативностью. Пока ведущие мировые авиастроительные компании работают над максимальной многофункциональностью, украинский ОПК выбрал альтернативный путь развития - сделать из хорошего истребителя посредственный штурмовик", - отметили в РСК "МиГ".

Там добавили, что, как показывает практика, страны, пережившие модернизацию авиатехники на украинских предприятиях, впоследствии обращаются к компании - разработчику за помощью и официальным продлением ресурса.