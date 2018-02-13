Песков заявил, что государственная программа вооружений до 2027 года пока не подписана
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС
На реализацию программы предполагается выделить 20 трлн рублей
Москва, 13 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не подписал государственную программу вооружений до 2027 года. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока мы не выпускали соответствующих документов. Она (госпрограмма) дорабатывалась по различным ведомствам, мы дадим соответствующее сообщение, как только документ будет подписан", - сказал Песков.
В конце 2017 года сообщалось, что основным приоритетом новой ГПВ станет развитие систем ядерного сдерживания. Особое внимание в новой ГПВ будет также уделено высокоточному оружию, речь, в частности, идет об авиационных и космических системах высокоточного оружия, а также о наземных системах. Запланирована в рамках новой ГПВ и работа по созданию самолета вертикального взлета. Речь идет о создании самолетов с укороченным взлетом и посадкой и о самолетах с вертикальным взлетом.
Новая ГПВ предполагает выделение 19 трлн рублей на поставки вооружений и 1 трлн - на синхронизацию.
Государственная программа вооружения (ГПВ) - документ среднесрочного планирования технического переоснащения армии и флота. Учитывает анализ и оценки возможных угроз национальной безопасности России. Создание ГПВ координируется Министерством обороны РФ, которое привлекает к разработке документа другие министерства и силовые ведомства, предприятия оборонно- промышленного комплекса.
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13.02.2018
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