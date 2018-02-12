Комитет Госдумы не поддержал законопроект о запрете ареста спецсчетов для финансирования гособоронзаказа



Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Москва. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник вынес отрицательное заключение на законопроект, который вводит запрет на арест налоговиками специальных счетов, открытых для финансирования проектов в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Законопроект был внесен сенатором Сергеем Калашниковым (представитель от Брянской области) в ноябре 2017 года.

Поправками предлагается внести изменение в ст. 76 Налогового кодекса (НК) РФ и запретить приостановку операций по банковским счетам для обеспечения взыскания налогов в том случае, если это специальные счета, открытые в уполномоченных банках для осуществления расчетов по ГОЗ.

Согласно действующему законодательству, для всех расчетов в рамках контрактов по государственному оборонному заказу должны быть открыты специальные счета. Поступающие на них денежные средства имеют целевое назначение и могут тратиться только на цели, которые отвечают предмету договора. "Приостановление операций по отдельному счету делает невозможным закупку сырья и материалов для выполнения государственного оборонного заказа, ведет к срыву государственного оборонного заказа и, как следствие, подрывает безопасность и оборону государства", - говорится в пояснительной записке к документу.

Выступая на заседании комитета, сенатор С.Калашников отметил, что задача обеспечения налоговых обязательств перед государством со стороны предприятий ограничивает возможность выполнения оборонного заказа. "Идет противопоставление реальной необходимости выполнения оборонного заказа и обеспечения долговых обязательств предприятия", - заявил он.

Замглавы Минфина Илья Трунин сообщил, что правительство РФ не поддерживает законопроект, поскольку полагает, что вне зависимости от того, какой деятельностью занимается налогоплательщик, он должен платить налоги. "Исполнение ГОЗ не ставит соответствующие предприятия в более выгодное по отношению к другим налогоплательщикам положение. У нас и бюджетным учреждениям приостанавливаются операции по счетам, если они не платят налоги. Это еще большой вопрос, что важнее - школа или оборонный завод с миллиардными оборотами", - сказал замминистра.

В заключении комитета также говорится, что прекращение банком всех расходных операций по счетам ГОЗ в случае неисполнение предприятием требований по уплате налогов означает прекращение расходных операций только в пределах суммы, указанной в соответствующем решении налогового органа.

"Принятие предполагаемых законопроектом изменений ограничит возможности налоговых органов и может создать предпосылки для злоупотреблений, снижения налоговой дисциплины и росту задолженности по налоговым платежам", - говорится в заключении думского комитета по бюджету.