Артиллеристы ЮВО в Чечне приступили к освоению новейших РЛС "Соболятник"
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Разведкомплекс "Соболятник".
Источник: vitalykuzmin.net
ЦАМТО, 12 февраля. Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) в Чеченской Республике приступили к освоению новых малогабаритных радиолокационных станций (РЛС) 1Л227 "Соболятник".
В ходе полевых занятий операторы разведстанций на практике будут совершенствовать навыки эффективного использования комплексов разведки. Особое внимание будет уделено распознаванию объектов на дальних расстояниях и способам маскировки работы операторов от средств радиоэлектронной борьбы условного противника.
"Соболятник" является многофункциональным средством артиллерийской разведки и позволяет обнаруживать малогабаритные объекты на расстоянии до 30 км.
Несмотря на малые габаритные и весовые характеристики, новая РЛС применяется для обнаружения и автоматического сопровождения до 20 целей одновременно, а также корректировки огня артиллерии по траектории снарядов и их разрывам.
В январе текущего года подразделения войсковой разведки ЮВО получили первую партию РЛС "Соболятник".
Справочно:
РЛС "Соболятник" выполнена в виде комплекса различных средств, которые могут переноситься расчетом из нескольких человек, а также быстро собираться воедино и использоваться для выполнения поставленных задач. Все средства "Соболятника" в общей сложности весят порядка 36 кг, что позволяет эксплуатировать ее силами расчета из двух человек.
Станция способна обнаруживать как подвижные, так и стационарные объекты различных размеров с разными параметрами траектории на дальностях до 30 км.
Автоматика станции способна самостоятельно анализировать параметры обнаруженной цели и определять ее класс, различая людей и технику. Станция способна одновременно сопровождать до 20 различных целей.
За счет новых технологий и технических решений время непрерывной работы без поломок было доведено до 2 тыс. часов, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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12.02.2018
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