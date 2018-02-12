Субмарины Тип 212A продолжать поступать в ВМС Италии



Подлодка Тип 212 ВМС Германии.

Источник: militaryparitet.com Подлодка Тип 212 ВМС Германии.Источник: militaryparitet.com

"Министерство обороны Италии выделит первоначальное финансирование для закупки двух дополнительных подводных лодок Тип 212А в этом году", сказала Пинотти во время спуска на воду восьмого фрегата Carlo Bergamini класса FREMM для итальянского флота 3 февраля.

"Подводный компонент итальянского военно-морского флота играет жизненно важную роль в содействии морским наблюдениям и операциям по обеспечению безопасности (в Средиземном море)", заявила глава военного ведомства. "Поэтому мы хотим продолжить развитие этого опыта с закупкой третьей партии из двух подводных лодок, принадлежащих к Тип 212А в объеме инвестиций в размере 1 млрд евро (1,1 млрд дол США)", уточнила Пинотти.