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"Технодинамика" и китайская компания AVIC будут разрабатывать системы зажигания для авиадвигателей

13.02.2018 Интерфакс-АВН 210 0
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Холдинги «Технодинамика»
Холдинги «Технодинамика».
Источник: http://avia-equipment.ru/

Москва. 12 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Холдинг "Технодинамика" (входит в "Ростех") готов обеспечить китайские гражданские самолеты системами зажигания для двигателей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга.

"Холдинг "Технодинамика" и китайская компания AVIC Shaanxi Aero Electric Co., Ltd подписали протокол о сотрудничестве в области разработки и производства систем зажигания и их компонентов", - сообщили в пресс-службе.

"Такой интерес со стороны китайских партнеров к продукции "Технодинамики" говорит о качестве и конкурентоспособности выпускаемых нами изделий. Мы ожидаем, что в будущем наше сотрудничество будет расширяться, а число совместных проектов - расти", - цитируют в пресс-службе гендиректора холдинга Игоря Насенкова.

По его словам, в рамках соглашения холдинг рассматривается как партнер по разработке системы зажигания для двигателя, предназначенного для установки на узкофюзеляжные ближне- среднемагистральные гражданские самолеты.

Также запланированы работы по оценке возможности заключения договора поставки специальных слюдобумажных конденсаторов производства "Технодинамики" с целью дальнейшего использования в агрегатах зажигания разработки и производства SAEC, добавили в пресс-службе.

"На данном этапе планируемые объемы поставок составят не менее 200 систем зажигания для гражданского двигателя, а также не менее 1000 конденсаторов", - отметили в холдинге.
12.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Shaanxi Y-8
Компании
AVIC
Ростех
Технодинамика

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