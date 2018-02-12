Связисты мотострелкового соединения ЮВО в Волгограде осваивают средства связи нового поколения
|
|
Подвижная цифровая радиорелейная станция Р-419Л1.
Источник: www.relero.ru
ЦАМТО, 12 февраля. В Южном военном округе (ЮВО) связисты соединения, дислоцированного в Волгоградской области, приступили к радиотренировке на средствах связи нового поколения.
В ходе занятий связистам предстоит в условиях, максимально приближенных к боевым, научиться применять модернизированные командно-штабные машины Р-145БМ1 и радиорелейные станции связи Р-419МП.
Также в ходе тренировки будет отработан порядок организации сети спутниковой связи при помощи портативных станций спутниковой связи 5-го поколения "Белозер" в интересах подразделений, действующих в отрыве от основных сил.
Станция позволяет осуществлять передачу цифровых и текстовых сообщений, вести переговоры абонентов, находящихся в любой точке планеты, через спутник. В походном положении радиостанция по размерам выглядит как школьный ранец и весит всего 16 кг.
На занятия привлекается более 100 военнослужащих, задействовано около 30 ед. техники связи, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
|
12.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.02.2018 ЧВК «Вагнера» и САА уничтожили боевиков, виновных в гибели Романа Филипова
13.02.2018 Проведены испытания модернизированной противоракеты ПРС-1М, которая заменит состоящие на вооружении 53Т6
13.02.2018 Артиллеристы ЮВО в Чечне приступили к освоению новейших РЛС "Соболятник"
13.02.2018 ЗРПК "Панцирь-С1" в полной мере соответствует всем требованиям по борьбе с современными и перспективными СВН
13.02.2018 Огненный демон
13.02.2018 В Армении российские летчики "уничтожили" аэродром условного противника
12.02.2018 "Нет равных в воздухе": как Россия модернизирует свою истребительную авиацию
12.02.2018 Закаленное в бою. Самое известное оружие, воюющее более полувека