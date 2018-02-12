Связисты мотострелкового соединения ЮВО в Волгограде осваивают средства связи нового поколения



Подвижная цифровая радиорелейная станция Р-419Л1.

Источник: www.relero.ru Подвижная цифровая радиорелейная станция Р-419Л1.Источник: www.relero.ru

ЦАМТО, 12 февраля. В Южном военном округе (ЮВО) связисты соединения, дислоцированного в Волгоградской области, приступили к радиотренировке на средствах связи нового поколения.

В ходе занятий связистам предстоит в условиях, максимально приближенных к боевым, научиться применять модернизированные командно-штабные машины Р-145БМ1 и радиорелейные станции связи Р-419МП.

Также в ходе тренировки будет отработан порядок организации сети спутниковой связи при помощи портативных станций спутниковой связи 5-го поколения "Белозер" в интересах подразделений, действующих в отрыве от основных сил.

Станция позволяет осуществлять передачу цифровых и текстовых сообщений, вести переговоры абонентов, находящихся в любой точке планеты, через спутник. В походном положении радиостанция по размерам выглядит как школьный ранец и весит всего 16 кг.

На занятия привлекается более 100 военнослужащих, задействовано около 30 ед. техники связи, сообщает пресс-служба Южного военного округа.