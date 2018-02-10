Студентки СПбГЭУ в этом году первыми в РФ начнут обучение по программе военной подготовки
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Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко
Обучение будет по программам подготовки солдат и сержантов запаса на базе Военной академии материально-технического обеспечения по направлениям вещевой и продовольственной службы
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Студентки Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) впервые в России получат возможность обучаться по программам военной подготовки. Об этом сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в пятницу, выступая в пятницу с лекцией перед учащимися вуза.
"Мы детально проработали эту возможность, доложили министру обороны и он принял положительное решение", - сказала Шевцова, отвечая на вопрос о возможности прохождения девушками этих курсов.
По ее словам, уже с этого года 30 девушек-студенток СПБГЭУ начнут обучение по программам подготовки солдат и сержантов запаса на базе Военной академии материально-технического обеспечения по направлениям вещевой и продовольственной службы.
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10.02.2018
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