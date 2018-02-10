Студентки СПбГЭУ в этом году первыми в РФ начнут обучение по программе военной подготовки



Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова на пленарном заседании Государственной Думы РФ.

Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова на пленарном заседании Государственной Думы РФ.Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Обучение будет по программам подготовки солдат и сержантов запаса на базе Военной академии материально-технического обеспечения по направлениям вещевой и продовольственной службы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Студентки Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) впервые в России получат возможность обучаться по программам военной подготовки. Об этом сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в пятницу, выступая в пятницу с лекцией перед учащимися вуза.

"Мы детально проработали эту возможность, доложили министру обороны и он принял положительное решение", - сказала Шевцова, отвечая на вопрос о возможности прохождения девушками этих курсов.

По ее словам, уже с этого года 30 девушек-студенток СПБГЭУ начнут обучение по программам подготовки солдат и сержантов запаса на базе Военной академии материально-технического обеспечения по направлениям вещевой и продовольственной службы.