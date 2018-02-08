Зеркала и другие элементы телескопа James Webb доставлены в Калифорнию для сборки



Телескоп James Webb.

Источник: © AP Photo/Alex Dominguez Телескоп James Webb.Источник: © AP Photo/Alex Dominguez

Когда вся конструкция будет собрана, ее отправят на морском судне в Гвиану. Запуск телескопа с космодрома Куру планируется осуществить в марте - июне 2019 года

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. В создании нового американского космического телескопа James Webb, который станет самым большим оптическим аппаратом, когда-либо выводившимся на орбиту, сделан еще один важный шаг. Как сообщил на своем сайте еженедельник Space News, его гигантские зеркала и различные приборы доставлены на предприятие компании Northrop Grumman в Редондо-Бич (штат Калифорния). Там идет сооружение двигательного модуля телескопа и его солнцезащитного экрана размером с теннисный корт.

Для перевозки оптической системы и Интегрированного научно-инструментального модуля, который ученые называют "сердцем телескопа", потребовался военно-транспортный самолет повышенной грузоподъемности С-5 Galaxy. ВВС США предоставили его по просьбе NASA, чтобы доставить аппарат на Западное побережье США из Космического центра имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас). Там James Webb в течение 100 дней проходил испытания в криогенной камере при минус 233 градусах Цельсия. На орбите ему предстоит работать при сверхнизкой температуре.

"Теперь наша команда начнет последний этап интеграции самого большого в мире телескопа", - заявил руководитель этого проекта в Northrop Grumman Скотт Уиллоби. Когда вся конструкция будет собрана, ее отправят на морском судне из Калифорнии во Французскую Гвиану. Запуск телескопа с расположенного там космодрома Куру планируется осуществить в марте - июне 2019 года. Более точные сроки космическое ведомство США пока не определило. Для вывода аппарата на орбиту будет использована европейская ракета-носитель "Ариан-5".

Первоначально предполагалось, что James Webb придет на смену знаменитому телескопу Hubble еще в 2015 году, однако реализация программы, оцениваемой почти в $9 млрд, сильно отстала от графика. По словам специалистов, задержки были вызваны сложностями в разработке некоторых деталей и элементов конструкции, в том числе механизма развертывания солнцезащитного экрана. Вместе с NASA в создании телескопа принимают участие Европейское космическое агентство и Космическое агентство Канады.

Сооружение его главного зеркала диаметром 6,5 метра, доставленного в Редондо-Бич, проходило в Центре космических полетов имени Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд). Зеркальная решетка состоит из 18 сегментов, каждый из которых имеет форму равностороннего шестиугольника и весит около 40 кг. Для их производства был выбран бериллий - материал, устойчивый к сверхнизким температурам. Изготовила их по заказу NASA компания Ball Aerospace & Technologies, занимающаяся производством военных оптических приборов, а собрала в единую конструкцию компания Harris, также активно работающая в оборонной области.

Помимо испытаний в Хьюстоне аппарат прошел серию механических проверок в Центре имени Годдарда, которые показали, что он сможет выдержать запуск с помощью тяжелой ракеты-носителя. Его предполагается вывести на орбиту на расстояние около 1,5 млн км от нашей планеты во вторую точку Лагранжа в системе Солнце-Земля, которая считается идеальной для расположения космических телескопов. Срок эксплуатации обсерватории должен составить не менее 10 лет.

Телескоп назван в честь бывшего директора космического ведомства США Джеймса Уэбба (1906-1992), руководившего программой "Аполлон", которая позволила человеку побывать на Луне. Специалисты NASA рассчитывают, что аппарат, работающий в инфракрасном диапазоне, поможет им получить важные сведения о формировании галактик, звезд и планет, в том числе объектов в нашей Солнечной системе. По словам экспертов, его основная задача - "обнаружение света от самых ранних звезд и галактик, возникших после Большого взрыва".