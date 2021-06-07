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ТАСС

NASA подтвердило готовность телескопа James Webb к запуску в срок. Но точной даты пока нет

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James Webb
James Webb.
Источник изображения: nasa

Он должен будет заменить на орбите Земли космический телескоп "Хаббл"

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. NASA подтвердило готовность орбитального телескопа James Webb к запланированному сроку, не ранее 31 октября, но еще не назвало точную дату запуска. "Подготовка к запуску идет по графику", пишет сайт NASA.

"Телескоп будет отправлен морем к месту старта (космодром Куру во Французской Гвиане - прим. ТАСС) в августе, после чего предпусковая подготовка займет два месяца, - уточняют специалисты NASA. - Мы тесно сотрудничаем с Европейским космическим агентством (ЕКА) и компанией Arianespace, чтобы определить точную дату запуска. Он будет произведен примерно через четыре месяца после первого старта в текущем году ракеты-носителя Ariane 5, который запланирован на вторую половину июля".

James Webb - совместный проект NASA, ЕКА и Канадского космическим агентства (ККА). Предполагается, что на орбиту он попадет на ракете Ariane 5, запуски которых были приостановлены с августа прошлого года из-за выявившихся проблем с носовым обтекателем полезной нагрузки. По заявлениям руководства ЕКА, причина была обнаружена и устранена, но предстоит убедиться, что все сработает штатно при пуске ракеты в июле.

Американский портал Spacenews пишет со ссылкой на представителей NASA и ЕКА, что "из-за задержек, связанных с ракетой Ariane 5, запуск телескопа может быть отложен по меньшей мере до середины ноября".

Телескоп назван в честь руководителя программы "Аполлон" Джеймса Уэбба. Он должен заменить на орбите обсерваторию "Хаббл". Первоначально предполагалось, что это произойдет в 2013 году, но конструкторские работы сильно отстали от графика. Лишь в ноябре 2016 года завершилась сборка основных сегментов James Webb и было объявлено, что специалисты теперь приступают к их наземным испытаниям. Как признал помощник директора NASA Томас Цурбукен, создатели телескопа "недооценили технологическую сложность" проекта.

На обсерватории установлено зеркало диаметром 6,5 метра - самое крупное из когда-либо выводившихся на орбиту. James Webb будет изучать древнейшие во Вселенной звезды и галактики, сформировавшиеся после Большого взрыва, а также заниматься поиском потенциально пригодных для жизни планет. Расчетный срок его эксплуатации - 10 лет.

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