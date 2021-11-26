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ТАСС

Инженеры подтвердили готовность к запуску телескопа James Webb 22 декабря

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James Webb
James Webb.
Источник изображения: nasa

Ракета Ariane 5 доставит телескоп на орбиту, где после отделения от ракеты-носителя он на протяжении четырех недель будет двигаться к пункту назначения во вторую точку Лагранжа

ПАРИЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Инженеры, проводившие проверку орбитального телескопа James Webb после нештатной ситуации во время его установки на ракете-носителе, не выявили повреждений его компонентов и подтвердили готовность к запуску 22 декабря. Об этом сообщила в четверг компания - оператор запуска Arianespace.

"Группы инженеров завершили дополнительные испытания, подтверждающие, что космический телескоп NASA James Webb готов к полету, - говорится в коммюнике. - Подготовка возобновляется с целью обеспечить запуск телескопа в установленный срок в среду, 22 декабря, в 07:20 по североамериканскому восточному времени (15:20 мск - прим. ТАСС)".

Все тесты были завершены 24 ноября и NASA дало добро на процедуру заправки космической обсерватории. Ожидается, что она начнется 25 ноября и займет около 10 дней. В назначенный день ракета Ariane 5 доставит телескоп на орбиту, где после отделения от ракеты-носителя он на протяжении четырех недель будет двигаться к пункту назначения во вторую точку Лагранжа. Эта точка находится в четыре раза дальше от Земли, чем Луна, на расстоянии 1,5 млн км на противоположной от Солнца стороне.

Ранее Европейское космическое агентство (ESA) сообщало, что дата запуска James Webb сдвигается с 18 декабря на 22 декабря из-за инцидента, произошедшего в ходе подготовки телескопа к запуску на космодроме Куру во Французской Гвиане. Согласно распространенному 22 ноября коммюнике, техники готовились прикрепить его к адаптеру ракеты-носителя, который используется для интеграции телескопа с верхней ступенью ракеты Ariane 5. "Внезапное незапланированное снятие зажимной ленты", которая должна была крепить James Webb к адаптеру ракеты-носителя, вызвало вибрацию по всему телескопу, которые могли привести к повреждению внутренних компонентов.

О телескопе

"Джеймс Уэбб" - это совместный проект NASA, ESA и Канадского космического агентства. По данным американского интернет-портала SpaceNews, NASA вложило в проект $8,8 млрд, ЕКА - $815 млн, включая стоимость ракеты и запуска, ККА - $165 млн.

Телескоп, названный в честь Джеймса Уэбба, руководителя программы "Аполлон", позволившей человеку побывать на Луне, должен заменить на орбите обсерваторию Hubble. Первоначально предполагалось, что это произойдет в 2013 году, но конструкторские работы сильно отстали от графика. Лишь в ноябре 2016 года завершилась сборка основных сегментов James Webb и было объявлено, что специалисты теперь приступают к их наземным испытаниям. Как признал помощник директора NASA Томас Зурбукен, создатели телескопа "недооценили технологическую сложность" проекта.

На обсерватории установлено зеркало диаметром 6,5 м - самое крупное из когда-либо выводившихся на орбиту. James Webb будет изучать древнейшие во Вселенной звезды и галактики, сформировавшиеся после Большого взрыва, а также заниматься поиском потенциально пригодных для жизни планет. Расчетный срок его эксплуатации - 10 лет.

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