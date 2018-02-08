Минобороны в 2018 году подпишет контракт на поставку 12 истребителей Су-57
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник: Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
По его словам замминистра обороны РФ Юрия Борисова, первые два самолета из этой партии могут поступить в войска уже в 2019 году.
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 8 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ в 2018 году подпишет контракт на поставку установочной партии истребителей пятого поколения Су-57, которые начнут опытно-боевую эксплуатацию после завершения первого этапа госиспытаний, сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
"Мы берем Су-57 уже для опытно-боевой эксплуатации, а госиспытания первого этапа закончились", - сказал Борисов журналистам в четверг в ходе посещения "Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Гагарина" (КнААЗ).
"В этом году мы законтрактуем первую партию боевых самолетов Су-57 для Вооруженных Сил, мы будем контрактовать сначала первую эскадрилью - 12 самолетов", - заявил Борисов.
По его словам, первые два самолета из этой партии могут поступить в войска уже в 2019 году. Борисов сообщил, что ранее в рамках опытно-конструкторской работы по ПАК ФА было изготовлено 12 самолетов, 10 из которых активно участвуют в летных испытаниях.
Отвечая на вопрос о работе нового двигателя для ПАК ФА замглавы военного ведомства ответил: "Пока трудно судить, потому что у нас был всего один полет. Вроде все нормально, но вы понимаете, это комплекс испытаний, долго надо летать. Как правило, такие испытания длятся два-три года", - сказал Борисов.
Су-57 (ПАК ФА) впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщалось ранее, 5 декабря он совершил первый полет с новым двигателем. Сейчас на нем стоит так называемый двигатель первого этапа - 117С, новый двигатель пока не получил названия и условно обозначается как "двигатель второго этапа". В августе 2017 года стало известно, что ПАК ФА получил серийное название (индекс) Су-57. Опытно- конструкторские работы должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается начать поставки этих самолетов в войска.
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08.02.2018
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