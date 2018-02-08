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Армия РФ в 2018 году получит десять самолетов Су-35 и шесть Су-27СМ3

09.02.2018 ТАСС 257 0
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Истребитель Су-35
Истребитель Су-35.
Источник: rg.ru

По словам замминистра обороны РФ Юрия Борисова, "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Гагарина" выполняет гособоронзаказ без задержек

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 8 февраля. /ТАСС/. "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Гагарина" (КнААЗ) в 2018 году поставит в рамках гособоронзаказа десять самолетов Су-35 и шесть модернизированных Су-27СМ3, сообщил в четверг заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в ходе посещения завода.

"У нас по плану десять самолетов Су-35, ремонт с модернизацией Су-27 до уровня СМ3 - шесть самолетов", - заявил замминистра.

По его словам, КнААЗ без задержек выполняет гособоронзаказ. "У нас никаких проблем с Комсомольским авиационным заводом нет, за пять лет не было и, надеюсь, не будет. Они всегда в срок выполняют все свои обязательства перед Министерством обороны", - сказал Борисов.

Замминистра обороны добавил, что истребитель Су-35 отлично проявил себя в Сирии.

"На сегодняшний день, я считаю, это один из лучших оперативно-тактических самолетов в мире, ему нет равных сегодня в воздухе. Отзывы у наших летчиков самые наилучшие по результатам сирийского конфликта. У этой машины очень большое будущее", - сказал Борисов журналистам в четверг в ходе посещения "Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Гагарина" (КнААЗ).

"Большее спасибо нашим заводчанам, они всегда откликались на наши просьбы, постоянная бригада была на Хмеймиме, поэтому исправность самолетов Су-35 в Сирии была всегда выше 80 процентов", - заявил Борисов.

КнААЗ - филиал компании "Сухой", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), выпускает истребители Су-35С, Су-35, Су-30, работает над перспективными авиакомплексом фронтовой авиации Т-50, на его площадях собирают самолеты Sukhoi Superjet 100.

Су-35С - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, разработан в ОКБ Сухого. В 2016 году КнААЗ приступил к исполнению контракта на строительство 50 самолетов Су-35С для Минобороны.
08.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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