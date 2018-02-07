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Примененная США процедура переоборудования части носителей в рамках СНВ угрожает жизнеспособности договора, считают в Москве

08.02.2018 Интерфакс-АВН 651 0
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Trident I
Трёхступенчатая баллистическая ракета UGM-96A Trident I С-4.
Источник: http://makeyev.msk.ru/

Москва. 7 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Процедура переоборудования, которая была применена США для части носителей в рамках договора об СНВ - это аномалия, которая, если ее не устранить, может поставить под угрозу сам договор, заявляют в МИД РФ.

"Мы считаем, что имеет место серьезная аномалия, и ее необходимо будет устранять. В противном случае существует серьезная угроза жизнеспособности договора", - сказал "Интерфаксу" в среду источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

5 февраля наступил контрольный срок выполнения ДСНВ, согласно которому у России и США должно остаться до 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов и до 700 развернутых носителей - межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ) или до 800 единиц развернутых и неразвернутых носителей.

В этот день США объявили, что количество развернутых МБР, БРПЛ и ТБ в их арсенале составляет 660 единиц, с учетом неразвернутых носителей - 800 единиц.

При этом в МИД РФ заявили, что США осуществили переоборудование части пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и ТБ В-52Н таким образом, что "российская сторона не может подтвердить приведение этих СНВ в состояние, непригодное для использования ядерных вооружений".

Кроме того, в российском МИД отметили, что США произвольно переквалифицировали шахтные пусковые установки, предназначенных для обучения, в непредусмотренную договором категорию "учебных шахт".

"Мы не признаём правомерность исключения из зачёта 56 ПУ БРПЛ "Трайдент-II", 41 ТБ В-52Н и четырёх шахтных пусковых установок МБР, предназначенных для обучения", - говорится в справке по ДСНВ, опубликованной на сайте российского МИД 5 февраля.

Накануне, комментируя заявление российского МИД, пресс-секретарь посольства США в РФ Мария Олсон заявила "Интерфаксу", что "количественные данные по ядерным силам США, предоставленные госдепартаментом, являются точными, а конверсионные процедуры, разработанные США, разрешены по условиям договора".

По ее словам, "Соединенные Штаты полностью привержены продолжению реализации Договора".

"Мы продолжим взаимодействие с Россией как по линии Двусторонней консультативной комиссии, так и по другим дипломатическим каналам с целью совместной работы над техническими вопросами, возникающими в процессе реализации СНВ-III", - сказала она.
07.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Продукция
Trident II
Проекты
Trident
Военные учения
СНВ-1
Ядерный щит

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