Уменьшенная до 75 мест версия самолета SSJ-100 может выйти на рынок в 2022 году



Первая выкатка авиалайнера Сухой Суперджет-100. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Вячеслав Реутов Первая выкатка авиалайнера Сухой Суперджет-100. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Вячеслав Реутов

Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) - производитель самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) - начала разработку новой, уменьшенной до 75 мест (в базовой - 98 мест) версии российского самолета. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Singapore Airshow президент ГСС Александр Рубцов.

"На сегодня принято принципиальное решение о том, что мы начинаем глубокую проработку вопроса о создании на базе SSJ-100 75-местной версии машины. Это облегчит конструкцию, ориентировано на региональные перевозки в пределах 1500-2000 км. Сейчас эта машина активным образом начинает разрабатываться, это достаточно глубокая модификация существующего самолета, - сказал он. - Такая работа стартовала буквально несколько недель назад, и мы будем рассчитывать, что эта машина действительно будет востребована на рынке, мы очень рассчитываем, что она будет легче, экономичнее".

Как пояснил Рубцов в интервью ТАСС, этот самолет может выйти на рынок в 2022 году. "Выйти на рынок планируется ориентировочно в 2022 году", - отметил он.

Впервые о планах ГСС создать такой самолет стало известно в конце прошлого года.

Рубцов сообщил журналистам, что компания рассматривает вариант смены двигателя на самолете (сейчас используется российско-французский SaM-146). "Мы рассматриваем два основных варианта двигателя - тот, который есть, ну и смотрим новые конструкции двигателей, которые есть на рынке. Это отечественные двигатели и те, которые можем приобрести на внешних рынках", - добавил он.

По словам президента ГСС, компания также планирует вложить 3 млрд рублей в новый склад для запчастей SSJ-100. "Всего мы планируем инвестировать порядка 3 млрд рублей в новый склад запасных частей к тем 4,5 млрд рублей, которые у нас там сейчас есть", - сказал Рубцов.

Одно из нареканий к самолету SSJ-100 - недостаточная оперативность при замене комплектующих из-за недостаточного развития логистики при послепродажном обслуживании.

Это первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии - 4,4 тыс. км, вместимость - 98 пассажиров. Его производство началось в 2011 году. За рубежом SSJ-100 эксплуатируется в Мексике и в Ирландии, крупнейший эксплуатант в России - "Аэрофлот".