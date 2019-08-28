"Суперджет" тесноват для сомбреро

Мексиканская авиакомпания опровергла слухи об отказе от SSJ 100

Мексиканская компания Interjet готова отказаться от всех российских лайнеров, находящихся в ее распоряжении, сообщили информагентства. Позже появилось опровержение – авиаперевозчик не продает самолеты Sukhoi Superjet 100, она всего лишь "рассмотрит другие варианты решения проблемы с их эксплуатацией".

Мексиканцы фактически наличие проблемы подтвердили – российские "суперлайнеры" способны разорить одного из ведущих центральноамериканских авиаперевозчиков. Напомним: ранее Interjet приостановила эксплуатацию 15 из 22 имеющихся в ее парке самолетов SSJ 100 из-за проблем с двигателями SaM146 производства российско-французского PowerJet. Уставшие от бесконечных проблем мексиканцы решили вернуть самолеты производителю, но переговоры по этому вопросу зашли в тупик. Главная проблема самолета – послепродажный сервис, который у конкурентов налажен отлично, а у нас вообще никакой. Беда в том, что самолет изначально создавался по схеме "с бору по сосенке", соответственно и поставка запчастей и агрегатов для обслуживания представляет серьезные сложности. Многие эксперты утверждают, что аналогичная судьба ожидает и новейший МС-21.

В компании "Гражданские самолеты Сухого" уточнили, что всего к марту 2019 года в эксплуатации находятся 138 самолетов SSJ 100, 105 из которых работают в парках российских авиакомпаний и государственных структур. Кроме мексиканской Interjet, за рубежом российские самолеты используют ирландская компания CityJet, королевские ВВС Таиланда и госструктуры Казахстана.

Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 33 (796) за 27 августа 2019 года