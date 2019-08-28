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28.08.2019
Военно-промышленный курьер

"Суперджет" тесноват для сомбреро

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Мексиканская авиакомпания опровергла слухи об отказе от SSJ 100

Мексиканская компания Interjet готова отказаться от всех российских лайнеров, находящихся в ее распоряжении, сообщили информагентства. Позже появилось опровержение – авиаперевозчик не продает самолеты Sukhoi Superjet 100, она всего лишь "рассмотрит другие варианты решения проблемы с их эксплуатацией".

Мексиканцы фактически наличие проблемы подтвердили – российские "суперлайнеры" способны разорить одного из ведущих центральноамериканских авиаперевозчиков. Напомним: ранее Interjet приостановила эксплуатацию 15 из 22 имеющихся в ее парке самолетов SSJ 100 из-за проблем с двигателями SaM146 производства российско-французского PowerJet. Уставшие от бесконечных проблем мексиканцы решили вернуть самолеты производителю, но переговоры по этому вопросу зашли в тупик. Главная проблема самолета – послепродажный сервис, который у конкурентов налажен отлично, а у нас вообще никакой. Беда в том, что самолет изначально создавался по схеме "с бору по сосенке", соответственно и поставка запчастей и агрегатов для обслуживания представляет серьезные сложности. Многие эксперты утверждают, что аналогичная судьба ожидает и новейший МС-21.

В компании "Гражданские самолеты Сухого" уточнили, что всего к марту 2019 года в эксплуатации находятся 138 самолетов SSJ 100, 105 из которых работают в парках российских авиакомпаний и государственных структур. Кроме мексиканской Interjet, за рубежом российские самолеты используют ирландская компания CityJet, королевские ВВС Таиланда и госструктуры Казахстана.


Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 33 (796) за 27 августа 2019 года

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирландия
Казахстан
Мексика
Россия
США
Таиланд
Франция
Продукция
SaM-146
СуперДжет-100
Компании
ГСС
Проекты
МС-21
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8 комментариев
№1
28.08.2019 07:13
City Jet же вроде отказалась от использования.
+2
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№2
28.08.2019 11:07
где жалобы Казахстана и Таиланда
+1
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№3
28.08.2019 14:47
В Казахстане только один SSJ вроде. Наверное, проблем с обслуживанием нет.
0
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№4
28.08.2019 14:50
Посмотрите налёт Суперджета в АК Азимут. Кто хочет летать, тот летает.
А у кого-то другие задачи. Например, выбить своей АК преференции.

А кто-то бабки получает за черный пиар
0
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№5
28.08.2019 15:24
"Азимут" договорился о получении двух самолётов Superjet 100

последний — девятый SSJ100 с бортовым номером RA-89136 оператор получил в апреле 2019 г. Руководство перевозчика в этом году планирует почти вдвое увеличить объем перевезенных пассажиров — до 1,2 млн чел. (с прошлогодних 669 тыс). Для достижения намеченной цели молодой авиакомпании необходимо нарастить флот и довести среднесуточный налет SSJ 100 до 9–10 ч.
0
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№6
28.08.2019 18:16
Цитата, ID: 1701 сообщ. №5
Для достижения намеченной цели молодой авиакомпании необходимо нарастить флот и довести среднесуточный налет SSJ 100 до 9–10 ч.
Что мешает молодой авиакомпании довести налет до 10 часов?
Цитата, ID: 1701 сообщ. №4
Посмотрите налёт Суперджета в АК Азимут. Кто хочет летать, тот летает.
Для этого авиакомпании необходимо нарастить флот и довести среднесуточный налёт Суперджетов с 7,5 часов до 9–10 ч.

Смотрим. И что - "Азимут" не хочет?
0
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№7
Удалено / Оскорбление
№8
28.08.2019 19:24


Налёт монотонно растёт от месяца к месяцу.

Вопрос на определение тормознутости  - Азимут хочет нарастить налёт или нет?
0
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