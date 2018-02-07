Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Тихоокеанский флот к 2021 году может получить четыре модернизированных АПЛ с крылатыми ракетами проекта 949АМ

08.02.2018 ЦАМТО 413 0
0
Понравилась новость?
 0
Тверь
«Тверь», атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами проекта 949А «Антей». Вилючинск, Камчатка, сентябрь 2011 года.
Источник: Андрей Лузик / РИА Новости

ЦАМТО, 7 февраля. Тихоокеанский флот уже к 2021 году может получить после модернизации четыре атомные подводные лодки с крылатыми ракетами (ПЛАРК) проекта 949АМ, заявил 6 февраля замминистра обороны России Юрий Борисов в рамках рабочей поездки в Приморский край.

"Мы обсуждали этот вопрос сегодня, думаем, что названная дата – это реальный срок", – сказал он в ходе посещения дальневосточного завода "Звезда".

Юрий Борисов также сообщил, что уже в 2018 году Тихоокеанский флот может получить одну из лодок этого проекта К-186 "Омск", которую предполагалось сдать в 2019 году.

По его словам, в ближайшей перспективе завод займется ремонтом и модернизацией подводных лодок проекта 955 (шифр "Борей").

"Сюда придут "Бореи". "Звезда" будет вести сервисное обслуживание и ремонт, модернизацию этой группировки", – пояснил замминистра.

Подводные лодки проекта 949А обладают внушительным составом вооружения: 6 торпедными аппаратами калибров 650 и 533 мм, а также 24 пусковыми установками противокорабельных ракет П-700 "Гранит".

Как утверждают специалисты, лодки проекта 949А могут быть перевооружены на ракетные комплексы "Калибр" и "Оникс".

В общей сложности было построено 11 таких подводных лодок, сейчас в составе ВМФ России их осталось восемь. Водоизмещение каждой субмарины достигает 24000 т.

"Министерство обороны серьезно рассматривает вопрос дозагрузки завода, в том числе заказами на суда вспомогательного флота", – рассказал Юрий Борисов. "Как вы знаете, дальневосточный завод "Звезда" является ведущим предприятием по ремонту и строительству судов для Тихоокеанского флота. Мы обсудили планы на ближайшее время. Надо констатировать, что после перехода завода под контроль "Роснефти" ситуация стабилизировалась", – отметил замглавы военного ведомства.

По его словам, "на предприятии создано современное производство. Это очень важный показатель, качество за счет внедрения новых технологий просто уникальное", – цитирует Юрий Борисова Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
07.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гранит
К-186 Омск
П-800 Оникс
Компании
Звезда ДЗ
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
949А Антей
955 Борей
ТОФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.02 12:33
  • 462
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.02 12:29
  • 30
Маску не удалось переплюнуть сверхтяжелые ракеты СССР
  • 08.02 12:18
  • 40
Подстава над Идлибом
  • 08.02 11:56
  • 15
Минобороны намерено закупить 114 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в рамках новой ГПВ
  • 08.02 11:34
  • 54
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
  • 08.02 11:29
  • 13
Создаваемый двигатель тягой более 30 тонн станет базовым для перспективного авиакомплекса военно-транспортной авиации - Рогозин
  • 08.02 11:20
  • 19
Тихоокеанский флот может получить четыре модернизированных "Антея" к 2021 году
  • 08.02 11:20
  • 109
Пилот сбитого Су-25 погиб в бою с террористами
  • 08.02 11:02
  • 7
Военный эксперт призвал лучше вооружать российских пилотов в горячих точках
  • 08.02 11:02
  • 1
ТОФ может получить корвет проекта "Громкий" с ракетами "Калибр" в 2018 году
  • 08.02 10:45
  • 2
Вертолетное будущее
  • 08.02 10:40
  • 5
Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите
  • 08.02 10:38
  • 2
Сдача малого ракетного корабля "Вышний Волочек" затягивается из-за проблем с китайскими двигателями
  • 08.02 10:22
  • 190
"Черное крыло" российского МС-21 оказалось западным
  • 08.02 09:49
  • 9
Производитель боеприпасов "Прибор" наладит выпуск мини-пивоварен
другие обсуждаемые темы