Тихоокеанский флот к 2021 году может получить четыре модернизированных АПЛ с крылатыми ракетами проекта 949АМ
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«Тверь», атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами проекта 949А «Антей». Вилючинск, Камчатка, сентябрь 2011 года.
Источник: Андрей Лузик / РИА Новости
ЦАМТО, 7 февраля. Тихоокеанский флот уже к 2021 году может получить после модернизации четыре атомные подводные лодки с крылатыми ракетами (ПЛАРК) проекта 949АМ, заявил 6 февраля замминистра обороны России Юрий Борисов в рамках рабочей поездки в Приморский край.
"Мы обсуждали этот вопрос сегодня, думаем, что названная дата – это реальный срок", – сказал он в ходе посещения дальневосточного завода "Звезда".
Юрий Борисов также сообщил, что уже в 2018 году Тихоокеанский флот может получить одну из лодок этого проекта К-186 "Омск", которую предполагалось сдать в 2019 году.
По его словам, в ближайшей перспективе завод займется ремонтом и модернизацией подводных лодок проекта 955 (шифр "Борей").
"Сюда придут "Бореи". "Звезда" будет вести сервисное обслуживание и ремонт, модернизацию этой группировки", – пояснил замминистра.
Подводные лодки проекта 949А обладают внушительным составом вооружения: 6 торпедными аппаратами калибров 650 и 533 мм, а также 24 пусковыми установками противокорабельных ракет П-700 "Гранит".
Как утверждают специалисты, лодки проекта 949А могут быть перевооружены на ракетные комплексы "Калибр" и "Оникс".
В общей сложности было построено 11 таких подводных лодок, сейчас в составе ВМФ России их осталось восемь. Водоизмещение каждой субмарины достигает 24000 т.
"Министерство обороны серьезно рассматривает вопрос дозагрузки завода, в том числе заказами на суда вспомогательного флота", – рассказал Юрий Борисов. "Как вы знаете, дальневосточный завод "Звезда" является ведущим предприятием по ремонту и строительству судов для Тихоокеанского флота. Мы обсудили планы на ближайшее время. Надо констатировать, что после перехода завода под контроль "Роснефти" ситуация стабилизировалась", – отметил замглавы военного ведомства.
По его словам, "на предприятии создано современное производство. Это очень важный показатель, качество за счет внедрения новых технологий просто уникальное", – цитирует Юрий Борисова Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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07.02.2018
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