"Убийца авианосцев" вернулся на Камчатку после модернизации

Атомный подводный крейсер "Омск" проекта 949А "Антей" вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после длительного ремонта с модернизацией на Дальневосточном заводе "Звезда", сообщила пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

"В пункт постоянного базирования на Камчатке после ремонта с модернизацией, которые в течение четырех лет велись на Дальневосточном заводе "Звезда" в городе Большой Камень, вернулся атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ТОФ.

По докладу командира подводного крейсера Дениса Шарыпова, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач.

"На пирсе подводников встречали представители командования, родные и близкие. Начальник штаба Подводных сил ТОФ контр-адмирал Эдуард Михайлов по традиции вручил командиру крейсера жареного поросенка", – сообщили в пресс- службе округа.

29 июня атомный крейсер "Омск" был передан Тихоокеанскому флоту после восстановления технической готовности.

Подводные лодки проекта 949А "Антей" – серия советских и российских атомных подводных ракетных крейсеров (ПЛАРК), вооруженных противокорабельными крылатыми ракетами 3М45 (П-700) "Гранит" и предназначенных для уничтожения авианосных ударных соединений, за что получили неофициальное название "убийц авианосцев".

Напомним, в июне 2017 года вице-премьер России Юрий Борисов, бывший в то время заместителем министра обороны РФ, анонсировал оснащение четырех атомных подлодок Тихоокеанского флота проекта 949А "Антей" крылатыми ракетами "Калибр". Позднее он уточнил, что ТОФ может получить четыре АПЛ "Антей" с "Калибрами" уже к 2021 году.

Антон Никитин