BI рассказал, как С-400 и "Панцирь" обеспечили России превосходство над США
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российская система противовоздушной обороны сильно превосходит аналогичные вооружения, имеющиеся в распоряжении США и их союзников, пишет Business Insider.
Преимущество российских систем эксперты объясняют "многослойностью" их действия. Так, зенитный ракетный комплекс С-400 охраняет небо от бомбардировщиков и истребителей противника, а также от баллистических ракет, тогда как самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" обеспечивает защиту от крылатых ракет и низколетящих воздушных целей, в том числе беспилотников. В совокупности этот "тандем" образует систему, не имеющую западных аналогов.
США при обороне воздушного пространства полагаются на ЗРК "Пэтриот", "Авенджер" и ПЗРК "Стингер". По словам аналитика Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analyses, cпонсируется ВМС США и Корпусом морской пехоты - прим.ред.) Джеффри Эдмондса, система из этих вооружений, в отличие от российской, не обеспечивает надежной защиты отдельно взятого пространства. Это связано с тем, что американская армия делает ставку на "бесконтактную модель боя", в которой ведущую роль играет авиация. Согласно этой тактике, война выигрывается без масштабного вторжения на территорию противника. В качестве примеров Эдмондс приводит операции в Афганистане, Ираке, Ливии и Югославии.
"Для России же в любом конфликте с США главной задачей станет защита от массированной атаки с воздуха. Ее многослойная оборона выстроена вокруг этой угрозы", - предполагает эксперт.
С такими оппонентами Пентагон еще не сталкивался, поэтому преимущество в системах ПВО на стороне России, резюмирует Эдмондс.
В новой стратегии национальной обороны и ядерной доктрине США Москва фигурирует среди основных угроз безопасности страны. Кроме того, в феврале президент Дональд Трамп назвал Россию соперником США, а зампред Объединенного комитета начальников штабов Пол Сельва заявил о разработке Пентагоном "глобального плана" на случай конфликта с Россией или Китаем.
В Москве заявили, что сожалеют о такой риторике Вашингтона, и пообещали принять меры по "обеспечению собственной безопасности". При этом МИД неоднократно подчеркивал, что Россия готова к диалогу с американской стороной.
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06.02.2018
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