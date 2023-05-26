Американские летчики летать не любят

Беспилотники – в каждый дом и на любой случай

Замена людей роботами на войне становится важнейшим средством сохранения Вашингтоном своей глобальной гегемонии. То есть беспилотные аппараты, прежде всего летательные (БПЛА), оказываются не только военным, но и геополитическим инструментом.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

Первый американский БПЛА А/ВQМ-34 «Файрби» (он же «Райан-147») был принят на вооружение еще в начале 1950-х годов, при этом выпускался он до начала ХХI века! Главной задачей «Файрби» была разведка. Также он применялся израильтянами в роли «приманки» для противовоздушной обороны противника. Потери составили несколько сотен едининц – и тем не менее беспилотник считается весьма удачным. Один из сбитых во Вьетнаме «Файрби» был скопирован в Китае под названием WZ-5.

Если «Файрби» был реактивным, но дозвуковым, то выпускавшийся в конце 1960-х в количестве 38 единиц разведывательный БПЛА D-21 имел скорость до 3600 км/час и потолок 30 км, запускался он со стратегического бомбардировщика В-52. Целью полетов этого дрона была съемка китайского ядерного полигона Лобнор.

D-21 должен был сфотографировать полигон и вернуться обратно, сбросив пленку на парашюте на дежурный корабль. В 1969–1971 годах были проведены четыре таких полета. В ходе первого полета D-21 вместо возвращения улетел на территорию Советского Союза, где разбился (и его обломки были тщательно изучены советскими инженерами). После второго и третьего полетов сброшенная на парашюте пленка утонула в море. В ходе четвертого полета БПЛА разбился в Китае (и его обломки соответственно были изучены китайцами). На этом программу закрыли.

Пока США (а также СССР) увлекались реактивными скоростными беспилотниками, Израиль создавал тихоходные поршневые («Популярность израильских дронов растет», «НВО», 20.01.23). Они показали исключительно высокую эффективность в ходе Ливанской войны 1982 года («Ливан в арабо-израильских войнах: как была расколота страна», «НВО», 29.05.20). В Соединенных Штатах начали создавать аналогичные БПЛА совместно с израильтянами.

Первый из них, RQ-2 «Пионер», поступил на вооружение ВМС США, в том числе в качестве бортового разведчика линкоров типа «Айова». Использовался в ходе «Бури в пустыне» в 1991 году («Паралич диктатора», «НВО», 05.03.21) и во время агрессии против Югославии в 1999 году («Пиррова победа НАТО», «НВО», 22.03.19). В 1990-е годы на вооружение Сухопутных войск США был принят израильский беспилотник RQ-5 «Хантер». Он также использовался в 1999 году в Югославии, где было потеряно до девяти таких дронов.

В самих США в 1980-е годы поршневой БПЛА «Гнат» был разработан не для Вооруженных сил, а для ЦРУ. На основе «Гната» в середине 1990-х был создан наиболее известный американский БПЛА «Предатор» («Хищник») – в разведывательном (RQ-1) и ударном (MQ-1) вариантах. При скорости полета немногим более 200 км/час он может находиться в воздухе 24 часов, дальность полета достигает 1200 км. На двух узлах подвески MQ-1 несет две противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) AGM-114 «Хеллфайр» либо четыре ракеты переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Стингер», которые в данном случае применяются в варианте «воздух-воздух». У более «продвинутого» варианта MQ-1С «Грей Игл» боекомплект удвоен, а максимальная скорость увеличена до 300 км/час.

«Предатор» активно применялся в ходе войны в Боснии и Герцеговине («Правда и мифы о войне в Югославии», «НВО», 01.02.19). Там было потеряно два таких БПЛА. В 1999 году над Косово было потеряно как минимум три «Предатора», из которых по крайней мере один был сбит югославским зентиным ракетным комплексом (ЗРК) «Стрела-1».

В 2002 году ВС Ирака сбили три «Предатора», причем один из них, несший «Стингеры», вступил в бой с перехватчиком МиГ-25. До сего дня это единственный воздушный бой между самолетом и беспилотником, который, разумеется, закончился в пользу МиГа (в апреле 2008 года российский МиГ-29 сбил дрон ВС Грузии израильского производства, но тот был чисто разведывательным).

Еще пять «Предаторов» было потеряно в Ираке в 2014–2016 годах в ходе боев против «Исламского халифата». В 2015-м один «Предатор» был сбит сирийским ЗРК С-125. Несколько тысяч боевых вылетов «Предаторы» совершили в ходе войны в Афганистане («Афганская ловушка Америки», «НВО», 27.04.18).

Общие боевые и небоевые потери данного БПЛА достигли почти 100 единиц, то есть примерно 30% от общего выпуска, что является чрезвычайно высоким показателем.

НАСТОЯЩЕЕ

Количество малых разведывательных БПЛА во всех видах американских Вооруженных сил сейчас превышает 10 тыс. единиц, они используются практически во всех тактических подразделениях. Это беспилотники «Уосп», RQ-11 «Рэйвен», RQ-14 «Драгон Ай», RQ-20 «Пума», RQ-16 «Т-Хок», а также «Скан Игл». Последний запускается с катапульты, все остальные – с руки.

Масса этих дронов составляет от 200 г у «Уоспа» до 18 кг у «Скан Игла». Скорость – менее 100 км/час (лишь у «Скан Игла» – до 140 км/час), дальность – от 5 до 15 км (у «Скан Игла» – до 100 км).

«Скан Игл» стал самым продаваемым американским беспилотником: его приобрели около 20 стран – от Литвы до Камеруна. Несколько крупнее «Скан Игла» по размерам разведывательный БПЛА RQ-7 «Шэдоу» («Тень»), запускаемый с катапульты. В морской пехоте США «Шэдоу» заменяют на RQ-21 «Блэкджек». Эти дроны также запускаются с катапульты, имеют поршневой двигатель, обеспечивающий скорость 170 км/час и радиус действия 100 км.

В отличие от всех перечисленных БПЛА RQ-170 «Сентинел» имеет реактивный двигатель, взлетает и садится «по-самолетному» и несет не только оптическую и инфракрасную разведывательную аппаратуру, но и бортовую радиолокационную станцию (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой (ФАР). Большинство данных о нем засекречено. В декабре 2011 года «Сентинел» был захвачен Ираном, причем, видимо, в неповрежденном состоянии.

Стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 «Глобал Хок» оснащен реактивным двигателем (обеспечивает скорость полета более 600 км/ч), средствами оптической, инфракрасной и радиолокационной разведки с передачей данных на наземную станцию в реальном масштабе времени. Потолок высоты достигает 20 км, продолжительность полета – до 36 часов, максимальная дальность полета – 25 тыс. км. Может 24 часа пребывать в зоне наблюдения на удалении 5,5 тыс. км от своего аэродрома. Имеется морской вариант MQ-4 «Тритон», адаптированный для поиска надводных целей.

В настоящее время «Глобал Хоки» осуществляют постоянные разведывательные полеты в критически важных для США регионах, в том числе у границ России, Китая, Ирана, КНДР. В июне 2019 года MQ-4 был сбит в районе Ормузского пролива иранским ЗРК «3-й Хордад», созданном на основе советского «Бука».

Беспилотник MQ-9 «Рипер» («Жнец») является «прямым наследником» «Предатора». Его максимальная скорость увеличена до 400 км/час, дальность полета – до 6 тыс. км. «Рипер» имеет шесть узлов подвески оружия, кроме противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Хеллфайр», способен нести управляемые авиационные бомбы (УАБ) JDAM. Широко применяется американскими ВВС в войнах на Ближнем и Среднем Востоке.

В июне 2019 года «Рипер» был сбит над Йеменом. В ноябре 2019 года другой «Рипер» был сбит над Ливией (недалеко от Триполи), предположительно – с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С», принадлежащего ВС ОАЭ. До этого эмиратский «Панцирь» сбил над Ливией итальянский БПЛА «Предатор». В марте 2023 года над Черным морем действия российских истребителей Су-27 привели к падению еще одного американского «Рипера».

Необходимо отметить, что операторы как «Риперов», так и «Предаторов», совершающих боевые вылеты, почти всегда находятся в полной безопасности – на континентальной части США. При этом «Рипер» имеет тот же недостаток, что и «Предатор»: он может успешно применяться лишь при отсутствии у противника серьезной ПВО.

БУДУЩЕЕ

ВМС США активно ведут исследования в области создания малозаметного палубного разведывательно-ударного БПЛА. Были созданы беспилотники Х-45, Х-47, «Фантом Рэй», но ни один из них на вооружение не принят. Сейчас ведется работа над созданием палубного беспилотного заправщика МQ-25А «Стингрей».

Также для флота разрабатываются вертолетные БПЛА. Первый из них, ОН-50, был создан в 1960-е годы, эксплуатировался ВМС США и Японии, но оказался неэффективным. Сейчас на вооружении американского флота состоит беспилотный вертолет МQ-8В «Файрскаут», способный нести легкие ракеты, но в первую очередь использующийся для разведки. Гораздо более крупный по размерам вариант МQ-8С создается на базе пилотируемого вертолета «Белл-407».

Разрабатываются в США и барражирующие боеприпасы («дроны-камикадзе»). Например, «Свичблэйд-600» имеет тандемную боевую часть (БЧ) от противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) «Джавелин», дальность действия достигает 40 км. Более ранний и меньший по размерам «Свичблэйд-300» уже был использован украинскими войсками против ВС РФ, но показал себя крайне неэффективным («Проблемы на фронте чудо-оружием не решить», «НВО», 02.12.22).

В Соединенных Штатах стремятся создать боевые БПЛА, близкие по своим возможностям к пилотируемым самолетам. Они должны обладать более высокой, чем в настоящее время, автономностью. И в то же время взаимодействовать в бою с самолетами и вертолетами, а также с наземными подразделениями для совместного решения боевых задач (концепция Loyal wingman).

Мини- и микродроны предполагается использовать для тактической разведки, в том числе в условиях городской застройки. Теоретически подобный БПЛА может быть у каждого пехотинца – и тем более у каждого десантника и спецназовца. Такие БПЛА могут маскироваться под маленьких птиц и насекомых, что еще более снижает их уязвимость.

Возможно создание транспортных беспилотников для доставки грузов подразделениям на передовой или в тылу противника, а также для эвакуации раненых.

Чрезвычайно перспективной считается концепция создания «роя» малоразмерных БПЛА. Беспилотники, составляющие рой, обмениваются информацией и командами между собой и пунктами управления. Такой рой почти неуязвим (потеря нескольких дронов практически не влияет на боеспособность роя в целом) и может решать самые разные задачи.

Важнейшей из таких задач может стать подавление и прорыв наземной ПВО. Никакая ПВО не сможет справиться с таким роем из-за малых размеров входящих в него БПЛА и из-за их количества, превосходящего возможности любых зенитных ракетных комплексов и систем (ЗРК и ЗРС).

ВВС США уже достаточно давно занимаются переоборудованием старых истребителей-бомбардировщиков F-16А/С в беспилотные мишени QF-16, используемые для тренировки собственной ПВО с возможностью их физического уничтожения. При этом QF-16 является полноценным боевым беспилотником, потенциально обладающим теми же боевыми возможностями, что и пилотируемый F-16. Уже всерьез обсуждается вариант совместных действий F-16 или F-22 с QF-16.

Главной задачей таких беспилотников является опять же прорыв и подавление ПВО – как огневое, так и с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Боевая нагрузка и номенклатура используемых боеприпасов у QF-16 в разы больше, чем у «Предатора» и «Рипера». При этом даже уничтожение QF-16 вражеским ЗРК все равно будет способствовать решению задачи прорыва ПВО, поскольку зенитная управляемая ракета (ЗУР) будет истрачена на поражение старого, уже списанного самолета, в котором к тому же нет летчика. А ценные пилотируемые самолеты смогут беспрепятственно поражать ЗРК, израсходовавшие боекомплект.

Также в США рассматривается возможность создания стратегических БПЛА (чисто разведывательных или многоцелевых), способных находиться в воздухе неделями или даже месяцами и без дозаправки достигать любой точки Земли.

Могут быть созданы и беспилотные истребители. Однако это потребует создания полноценных систем управления с искусственным интеллектом, что порождает множество не только технических, но и этических проблем.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.