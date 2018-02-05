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США предлагают Индии купить палубные истребители F/A-18 Hornet

06.02.2018 Военное обозрение 291 0
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Американская корпорация Boeing ведёт переговоры с индийскими партнёрами по возможному заключению контракта на реализацию истребителей F/A-18 Hornet. Это американские палубные многоцелевые истребители-бомбардировщики, которые, как заявлено, "могли бы оказаться востребованными для индийских военно-морских сил".

Википедия

Вице-президент корпорации "Боинг" по вопросам обороны и космической безопасноси Дэн Каннингем на авиасалоне в Сингапуре рассказал журналистам, что корпорация готова предложить Индии контракт не только по F/A-18 Hornet, но также по приобретению самолётов-топливозаправщиков KC-46.

Премьер-министр Индии Норендра Моди ранее заявил, что контракты на поставки авиации с зарубежными партнёрами будут заключаться только в том случае, если партнёры будут передавать Индии соответствующие технологии или же открывать производство на мощностях индийских компаний.

Ранее индийские СМИ сообщили, что США и Индия обговаривают возможности развёртывания на территории Индии производства самолётов F-16 для нужд индийских ВВС. Строительство этих американских самолётов в Индии планируется в кооперации Lockheed Martin и индийской компании Tata. При этом добавлялось, что США собираются продать Индии и партию F-35.

Теперь индийский рынок (как рынок крупнейшего импортёра вооружений в мире) пытается "активно осваивать" и другая американская корпорация – Boeing. В корпорации отмечают, что самолётами F/A-18 Hornet ВМС Индии смогли бы оснастить новый авианосец "индийского проекта", который заложен на одном из судостроительных заводов страны.
05.02.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Индия
Сингапуp
США
Продукция
F-16
F-18
F-35
КС-46
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Tata Motors
Проекты
Авианосец

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