Пилот сбитого Су-25 погиб в бою с террористами

просто экспл 4046

№3 03.02.2018 23:43 расслабились и получили , ну сколько можно на одни и те же грабли , не хватило новогодней ночи ? надо еще крови понапрасну пролить ? для опять новостью стало что матрасы гадят по полной и что ПЗРК может оказаться даже не только в идлибе но и под самой базой в Хмеймиме ?



где хваленые комплексы БКО типа Президент-Витебск ? или опять на экспорт все , а своим половой орган ?

я понимаю война , где война там потери , но ;;:%№;№№%%*?;"" вы же отчитались не только о победе над бабахами , но и над технологией ПЗРК , потом везде вопели что наши самолеты работают с высот 5км .

а летчику вечная память , это действительно настоящий боец , воевал не только в воздухе , но и на земле бился до последнего.

и кстати , где группа которая должна была прикрывать пилота ?