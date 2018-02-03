Пилот сбитого Су-25 погиб в бою с террористами
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Штурмовики Су-25 ВКС России.
Источник: © РИА Новости / Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ
По данным Минобороны России, летчик сбитого российского самолета Су-25 успел катапультироваться, но погиб в бою с террористами, передает РИА «Новости».
«При ведении боя с террористами пилот погиб», — сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра».
Отмечается, что российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации «Идлиб», принимает меры по возвращению тела российского летчика.
Ранее было опубликовано видео со сбитым в Сирии Су-25.
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03.02.2018
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ankh-andrej
1048
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№2
03.02.2018 23:05
РТ кадры ответки выложило. Жаль конечно, что так всё происходит. О победе отчитались, а бармалеи остались. Пусть они и по другому обзываются.
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просто экспл
4046
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№3
03.02.2018 23:43
расслабились и получили , ну сколько можно на одни и те же грабли , не хватило новогодней ночи ? надо еще крови понапрасну пролить ? для опять новостью стало что матрасы гадят по полной и что ПЗРК может оказаться даже не только в идлибе но и под самой базой в Хмеймиме ?
где хваленые комплексы БКО типа Президент-Витебск ? или опять на экспорт все , а своим половой орган ?
я понимаю война , где война там потери , но ;;:%№;№№%%*?;"" вы же отчитались не только о победе над бабахами , но и над технологией ПЗРК , потом везде вопели что наши самолеты работают с высот 5км .
а летчику вечная память , это действительно настоящий боец , воевал не только в воздухе , но и на земле бился до последнего.
и кстати , где группа которая должна была прикрывать пилота ?
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