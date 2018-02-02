Махинации России при продаже Су-35 Китаю



Истребитель Сухой Су-35.

Источник: © РИА Новости, Истребитель Сухой Су-35.Источник: © РИА Новости,

Сейчас Россия хочет купить китайские беспилотные самолеты, это связано с технической блокадой

После 2000 года затишье в военной торговле между Китаем и Россией было прервано продажей истребителей Су-35 и комплексов противовоздушной обороны C-400, однако необходимо учитывать тот факт, что военная торговля между Китаем и Россией вовсе не односторонняя, Китай тоже постоянно экспортирует в Россию различные комплектующие для военной техники. Китай ещё давно начал поставлять в Россию оптическое стекло, которые после вторичной обработки на российских предприятиях устанавливались в различные военные оптические приборы российской армии: база оптической промышленности, заимствованная у Германии после завершения Второй мировой войны, вслед за распадом СССР уже давно пришла в упадок.

Сейчас Россия ввозит ещё больше комплектующих китайского производства для оружия. Гонконгские СМИ опубликовали статью, в которой говорится о том, что санкции западных стран и Украины против России, а также эмбарго на поставки оружия вынудили Россию повернуться к Китаю в поисках комплектующих для боевых самолетов и управляемых ракет, несмотря на то, что Россия сомневается в качестве этих товаров-заменителей, сделанных в Китае.

Вероятно, России недостает других каналов для закупки комплектующих для оружия, особенно, крепежных деталей, помп и дизельных двигателей. Ранее эти комплектующие импортировались из Украины и европейских стран, однако сейчас из-за санкций Россия вынуждена покупать их у Китая. Что касается собственного производства, то в свое время российские СМИ сообщили о том, что в техническом плане эти комплектующие уже устарели, и у России нет необходимости и возможности инвестировать огромные средства в производство устаревших запчастей.

Закупленные в Китае дизельные двигатели уже установлены в российских военно-морских легких надводных кораблях, мощность российских надводных военных кораблей и комплексных бронемашин в огромной степени зависит от импорта, зарубежные СМИ полагают, что если Россия намеревается возобновить уже приостановленную и даже отмененную программу оборудования нового типа, она, возможно, будет импортировать из Китая газовые турбины для военных кораблей и дизельные двигатели для автомобилей, однако украинская сторона может помешать импорту газовых турбин для военных кораблей, сделанных в Китае, поскольку связь китайских производителей газовых турбин для военных кораблей с Украиной очень сильная.

Кроме того, возможно, Россия будет импортировать беспилотные самолеты, произведенные в Китае. Китайские беспилотные самолеты во многих странах уже введены в эксплуатацию, и даже экспортируются производственные линии. Хотя их характеристики считаются хуже, чем у БПЛА, произведенных в США, однако, по сравнению с дронами российского производства, их характеристики намного лучше. Отличия российских беспилотных самолетов становятся все больше и больше, однако экспорт беспилотных самолетов включает в себя не только самолет и обычную панель управления, но и целую сложную техническую систему. Если Россия будет ввозить китайские БПЛА, то предполагается, что возникнет такая же ситуация, как и с Су-35 и С-400, вариант для продажи и вариант для внутреннего использования не только будут отличаться, но и будут предприняты технические меры, которые позволят исключить копирование. Россия как раз и применила подобные меры для Су-35, чтобы избежать раскрытие секрета производства двигателя и авионики.

Sina.com, Китай