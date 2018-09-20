Vecernji list (Хорватия): Российская суперармия уже не похожа на неповоротливую Красную армию

Танки Т-90 и самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" (в центре) во время динамической экспозиции на выставке "Армия России – завтра" в рамках IV Международного военно-технического форума "Армия-2018" в Кубинке.

Учения «Восток 2018» убедительно подтвердили, что российские вооруженные силы больше не имеют никакого отношения к той армии, которую РФ когда-то унаследовала от СССР. Хорватское издание делает краткий обзор достижений, которых добилась российская армия, Сейчас это опытные, высокоэффективные и технологически продвинутые войска, способные противостоять противнику на самом современном уровне.

Учения "Восток 2018", которые российская армия провела вместе с "гостями" из Китая и Монголии на территории Сибири и российского Дальнего Востока, убедительно подтвердили, что российские вооруженные силы больше не имеют никакого отношения к той армии, которую РФ когда-то унаследовала от СССР.

В начале 90-х годов российская армия стояла на коленях. Военнослужащим, которых вывели из новообразованных тогда государств и бывших советских республик, нечего было есть, и они были лишены самого элементарного, даже горячей воды в душе. Техника приходила в упадок, поскольку средств на ее обслуживание, как и топлива, попросту не было. Положение было настолько удручающим, что на протяжении целых полутора лет в 1994 - 1995 годах российская армия безуспешно пыталась обуздать сепаратистское движение в Чечне на Северном Кавказе, едва справляясь с реальными военными действиями.

У Запада нет ответа

Все это теперь давнее и почти забытое прошлое, поскольку сегодня совершенно ясно: Россия снова превратилась в мировую державу. В полном смысле этого слова. Ее вооруженные силы являются второй мощнейшей армией мира.

Конечно, российская доктрина сегодня отличается от эпохи СССР. Если во время Второй мировой войны Красная армия добивалась побед над немецкими войсками, отправляя в бой огромное число солдат и неся большие потери, то сегодня подход российской армии совершенно иной. Ценится каждая человеческая жизнь, и россияне стараются свести потери в бою к минимуму.

Тем не менее Россия располагает подразделениями большой численности. Российская армия с ее более миллионом действующих военнослужащих и более чем тремя миллионами военнослужащих запаса относится к наиболее многочисленным армиям мира, а по количеству танков она абсолютный лидер.

Хотя планы по восстановлению российской военной мощи были сформулированы еще в 2008 году, реальные масштабные изменения в российских вооруженных силах начались только в 2012 году, когда Владимир Путин вновь занял пост президента Российской Федерации. Это произошло после завершения арабской весны в Северной Африке и в то время, когда в Сирии разгорался огонь конфронтации.

Путин понял, что пришло время России вернуться на мировую военную арену, ведь президент видел, как много в мире зависит исключительно от мощи США, которые нередко действуют в ущерб России. Именно тогда началась масштабная трансформация российских вооруженных сил, которым выделили дополнительные бюджетные средства. Одновременно разрабатывалась новая доктрина и стратегия развития, а также велась работа над новым поколением вооружений и оборудования, которые сегодня образуют основу российской военной мощи.

Первым и основным шагом стала полная реорганизация структуры и командной цепочки сухопутных войск. Прежнюю систему заменили дивизиями, которые, в свою очередь, состоят из очень мобильных усиленных бригад. При этом были расширены военные округа, и командующие войсками округов получили в ведение более мобильные и лучше организованные подразделения, которые, соответственно, более эффективны в бою.

Но это было только начало. Российская армия начала трансформироваться из структуры, обладавшей голой физической силой и полагавшейся на штык и пушечное мясо, в опытные, высокоэффективные и технологически продвинутые вооруженные силы.

"Впечатляющие возможности, которые российская армия продемонстрировала в Сирии и на Украине во время аннексии Крыма, обеспокоили Запад. Теперь он задается вопросом, может ли справиться с оперативными системами и оружием, которые создала Россия и которым ему нечего противопоставить", - утверждает Кейр Джайлс, аналитик американского института "Карнеги Эндаумент" (Carnegie Endowment).

В последние годы Россия, готовя свои вооруженные силы к возвращению на мировую геополитическую арену, сосредоточилась на целом ряде специфических областей, которые ушли от внимания Запада. Чтобы укрепить основу своих сухопутных сил, россияне создали Т-14 "Армата", пока все еще засекреченный танк, который считается одним из лучших танков современности и в котором применены некоторые совершенно новые для бронетехники решения. Одно из них - автономная башня без экипажа. Вместе с турелью она образует единую систему, управляемую членами экипажа, которые размещены в совершенно другой части танка. Это повышает безопасность экипажа, уменьшает размеры танка и обеспечивает ему большую маневренность.

Разрабатывается и целое новое семейство самолетов "Сухой", прежде всего Су-30 и Су-35, которые, обладая, в частности, стелс-технологией, могут на равных тягаться с самыми современными самолетами Запада, такими как американские F-22 и F-35. Особенно далеко российские технологии продвинулись в системах контроля воздушного пространства, точнее в зенитно-ракетных системах, которые совершенно меняют картину потенциального боя. Прежде всего, выделяется система С-400, которая способна контролировать воздушное пространство в радиусе 400 километров. Эта система распознает также самолеты со стелс-технологией при их приближении на расстояние 150 километров к цели. Эти самолеты удается сбивать без каких-либо трудностей. Как считает большинство аналитиков, знаменитый американский "Пэтриот" не может соперничать с российским комплексом С-400.

Они слали смс украинцам

Развивается и артиллерия. С новым поколением боезарядов российские ракеты не только значительно более разрушительны, но и обладают большей дальностью, чем западные аналоги. Так что россияне могут с безопасного расстояния нанести удар по позициям противника, оставаясь для него недосягаемыми.

"Россия превосходит нас благодаря большому количеству новых российских систем, применяющих конвенциональные боезаряды и бомбы. По оценкам, в случае конфликта эффективность нашей артиллерии снизится на 40 - 60% по сравнению тем, что было прежде. И не будем забывать о том, что у нас вообще меньше артиллерийских единиц, чем у России, а теперь они еще и менее эффективны", - заявил несколько месяцев назад генерал-полковник Макмастер, один из советников по вопросам национальной безопасности США.

Несмотря на всю прогрессивность своих танков, самолетов и зенитно-ракетных комплексов, самый большой рывок Россия совершила в системах ведения боя будущего. Радиоэлектронная борьба, киберборьба и применение высокотехнологичных систем. Сегодня подразделения радиоэлектронной борьбы являются неотъемлемой частью любого соединения на уровне бригады, и возможности этих подразделений очень широки. Они способны, например, заблокировать GPS-сигнал в регионе боевых действий, а также нарушить коммуникацию и оказать психологическое воздействие на противника.

Пример того, как ведется эта работа: подразделения радиоэлектронной борьбы, которые помогали мятежникам на Восточной Украине, отправляли смс-сообщения украинским военным по ту сторону окопов на их личные мобильные телефоны. В сообщениях были имена их жен, детей, а также их адреса в Киеве. Все это, разумеется, буквально деморализовало украинских военных. В Сирии применялась похожая тактика: боевикам "Исламского государства" (запрещенная в РФ организация - прим. ред.) на мобильные телефоны отправлялись смс-сообщения с данными об исламистских лидерах, их банковских счетах и фотографиями с отдыха, который они проводили вдали от Сирии.

Тактико-специальные учения Новороссийского гарнизона Южного военного округа. Источник: © РИА Новости, Виталий Тимкив

Значительную роль также играют беспилотники, которые сегодня, конечно, применяют почти все армии мира. Однако россияне подняли их на совершенно новый уровень. Беспилотные летательные аппараты они применяют не только для тактического наблюдения за полем боя и оценки ситуации, но и для нанесения ударов (как с помощью вооружений, установленных на самих беспилотниках, так и прицельным огнем из других видов оружия). Кроме того, беспилотники, применяемые россиянами, довольно невелики, поэтому практически неуловимы для систем ПВО: такую цель трудно поразить до того, как она выполнит поставленную задачу.

Существуют и спецподразделения, созданные в последние десять лет. Например, это подразделения для ведения боевых действий в Арктике в тяжелых климатических условиях или соединения для ведения боевых действий в космосе (они управляют военными спутниками, а также отвечают за уничтожение и обезвреживание спутников противника на околоземной орбите).

И все-таки, несмотря на все новые технологии и изощренные системы, электронику и спутники, совершенно ясно, что Кремль осознает, насколько важны слаженные действия военнослужащих в реальном бою. Солдат с автоматом в руках является ключевым элементом в достижении победы. Поэтому и проводятся такие учения, как "Восток-2018". Правда, за последние два года Россия также могла опробовать свои силы на "тренировочных полигонах" в Сирии и на Украине. В этих зонах боевых операций россияне смогли не только опробовать свои новые вооружения и модели ведения войны, но и получить "практический" военный опыт.

Именно поэтому "туры" военнослужащих в Сирию продолжались от трех до четырех месяцев, чтобы они набрались опыта если не боя, то хотя бы пребывания в зоне боевых действий, которые ведутся против реального противника. Как заявляют некоторые российские генералы, дешевле было провести "учения" в реальной боевой обстановке в Сирии, чем организовывать маневры в России, перевозя оборудование и людей на большие расстояния. В результате значительная часть военнослужащих сухопутных войск, а также военной авиации приобрела некоторый боевой опыт. Этот практический опыт, разумеется, намного полезнее всех мирных учений.

Помимо всего прочего, военными действиями в Сирии россияне воспользовались и для того, чтобы испытать целый ряд систем вооружений, которые прежде еще никогда не применялись в бою. Речь идет, в том числе, о системах большой дальности (пуск ракет производился и с Каспийского моря, и со Средиземного).

После завершения операции в Сирии России удалось не только оставить Асада у власти, но и позиционировать себя как страну, обладающую высокотехнологичной военной силой.

Рост российской военной мощи не завершен, и это длительный процесс. Тем не менее уже сейчас ясно, что российские вооруженные силы уже не неприглядная масса людей и пушечного мяса, а армия, которая может противостоять своим противникам на самом современном уровне и в том, что касается технологий, и в том, что касается оперативности.

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Бернард Каракаш (Bernard Karaka)