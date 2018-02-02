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В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

05.02.2018 РИА Новости 107 0
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Самолеты-перехватчики Су 27. Архивное фото
Самолеты-перехватчики Су 27. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Шестнадцать летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю, российские самолеты совершили шесть вылетов на перехват, такие данные приводятся в инфографике, которую публикует газета "Красная звезда", официальный печатный орган Минобороны России.

Также в инфографике сообщается о том, что за 2017 год "294 вылета на перехват и сопровождение выполнено дежурными силами ПВО".

Подчеркивается, что нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.
02.02.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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