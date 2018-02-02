В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
|
|
Самолеты-перехватчики Су 27. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Шестнадцать летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю, российские самолеты совершили шесть вылетов на перехват, такие данные приводятся в инфографике, которую публикует газета "Красная звезда", официальный печатный орган Минобороны России.
Также в инфографике сообщается о том, что за 2017 год "294 вылета на перехват и сопровождение выполнено дежурными силами ПВО".
Подчеркивается, что нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.
|
02.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.02.2018 Гонка за Махом
05.02.2018 Электронное ГОЭЛРО для армии
05.02.2018 На фотонном переходе
05.02.2018 Ракетоносцы обретают новый облик
05.02.2018 "От депрессий и фобий": Су-27 лечит пилотов США
05.02.2018 Ядерная война с США: от Москвы ждут первого удара
05.02.2018 ВКС РФ в этом году получат более 100 самолетов и вертолетов, в прошлом году поставлено около 200
05.02.2018 Андреевский флаг на фрегате "Адмирал Горшков" может быть поднят в конце лета 2018 года