Аргентина возобновила переговоры с Францией по вопросу приобретения патрульных кораблей класса "Говинд"



Проект нового французского многоцелевого корабля "Говинд" для охраны морской экономической зоны OPV (offshore patrol vessel). Проект нового французского многоцелевого корабля "Говинд" для охраны морской экономической зоны OPV (offshore patrol vessel).

ЦАМТО, 1 февраля. Правительство Аргентины возобновило переговоры с Францией по вопросу приобретения четырех патрульных кораблей океанской зоны OPV-90 класса "Говинд" ("Л'Адруа").

Как сообщает ресурс Infodefensa.com со ссылкой на газету La Nacion, переговоры были прерваны в сентябре прошлого года в связи с тем, что стороны не смогли достичь консенсуса по вопросу стоимости кораблей, которую Аргентина считала завышенной. Практически сразу после объявления французской стороной своего предложения, оцененного в 300 млн. долл., переговоры были свернуты.

Теперь, после официального визита президента Аргентины Маурисио Макри в Париж, где он встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, стороны договорились возобновить переговоры. При этом, по словам М.Макри, Франция представит обновленное предложение.

Как ранее сообщал ЦАМТО, ВМС Аргентины впервые объявили о планах строительства нескольких патрульных кораблей OPV еще в 1999 году. Первоначально предполагалось построить корабли по проекту "Астиллеро Рио Сантьяго", но позднее было решено приобрести проект корабля OPV-80 у компании Fassmer, которые уже приняты на вооружение ВМС Чили и Колумбии. С тех пор несколько раз сообщалось о возобновлении проекта, но в практическую плоскость он так и не перешел, вероятно, из-за отсутствия необходимых финансовых средств.

Предложение французской компании DCNS (в настоящее время Naval Group) предусматривает строительств первых двух кораблей во Франции, а второй пары – на аргентинской верфи Cinar (Complejo Industrial Naval Argentino) при участии Tandanor (Talleres Navales Darsena Norte) и Almirante Storni.

По оценке экспертов, Аргентина ежегодно теряет до 800 млн. долл. из-за незаконного вылова в ее территориальных водах рыбы и кальмаров иностранными рыбопромысловыми судами. Для противодействия нарушениям и содействия национальному экспорту флот нуждается в дополнительных 90-метровых патрульных кораблях для контроля исключительной экономической зоны.