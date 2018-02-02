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Аргентина возобновила переговоры с Францией по вопросу приобретения патрульных кораблей класса "Говинд"

02.02.2018 ЦАМТО 194 2
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Govind
Проект нового французского многоцелевого корабля "Говинд" для охраны морской экономической зоны OPV (offshore patrol vessel).

ЦАМТО, 1 февраля. Правительство Аргентины возобновило переговоры с Францией по вопросу приобретения четырех патрульных кораблей океанской зоны OPV-90 класса "Говинд" ("Л'Адруа").

Как сообщает ресурс Infodefensa.com со ссылкой на газету La Nacion, переговоры были прерваны в сентябре прошлого года в связи с тем, что стороны не смогли достичь консенсуса по вопросу стоимости кораблей, которую Аргентина считала завышенной. Практически сразу после объявления французской стороной своего предложения, оцененного в 300 млн. долл., переговоры были свернуты.

Теперь, после официального визита президента Аргентины Маурисио Макри в Париж, где он встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, стороны договорились возобновить переговоры. При этом, по словам М.Макри, Франция представит обновленное предложение.

Как ранее сообщал ЦАМТО, ВМС Аргентины впервые объявили о планах строительства нескольких патрульных кораблей OPV еще в 1999 году. Первоначально предполагалось построить корабли по проекту "Астиллеро Рио Сантьяго", но позднее было решено приобрести проект корабля OPV-80 у компании Fassmer, которые уже приняты на вооружение ВМС Чили и Колумбии. С тех пор несколько раз сообщалось о возобновлении проекта, но в практическую плоскость он так и не перешел, вероятно, из-за отсутствия необходимых финансовых средств.

Предложение французской компании DCNS (в настоящее время Naval Group) предусматривает строительств первых двух кораблей во Франции, а второй пары – на аргентинской верфи Cinar (Complejo Industrial Naval Argentino) при участии Tandanor (Talleres Navales Darsena Norte) и Almirante Storni.

По оценке экспертов, Аргентина ежегодно теряет до 800 млн. долл. из-за незаконного вылова в ее территориальных водах рыбы и кальмаров иностранными рыбопромысловыми судами. Для противодействия нарушениям и содействия национальному экспорту флот нуждается в дополнительных 90-метровых патрульных кораблях для контроля исключительной экономической зоны.
01.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Аргентина
Колумбия
Франция
Чили
Компании
DCNS
Проекты
OPV-80

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
KZ
AsDem
247
№1
02.02.2018 11:20
Цитата, q
https://vpk.name/news/203538_na_zelenodolskom_zavode_dlya_vmf_budet_zalozhen_shestoi_po_schetu_patrulnyii_korabl_proekta_22160.html

и чем 22160 хуже, если не лучше?
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KZ
AsDem
247
№2
02.02.2018 11:25
Если только строят быстрей.
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