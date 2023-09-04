Бразилия собирается завести атомные подлодки

Аргентинская подводная лодка «Сальта» пр.209 была построена в начале 1970-х, но остается в строю. Фото с сайта www.argentina.gob.ar.

Как себя чувствуют ВМС стран Латинской Америки

Страны Латинской Америки после обретения независимости (1810–1826) не имели опыта государственного строительства, зато имели много проблем. Учитывая протяженную береговую линию Южной Америки и островное положение стран Карибского бассейна, для большинства стран региона формирование ВМС стало одним из приоритетов военного строительства.

АРГЕНТИНА

После поражения в фолклендском конфликте и десятилетий экономического кризиса ВМС Аргентины находятся в плачевном состоянии. Численность личного состава – около 27,5 тыс. человек. Они располагают 80 кораблями и судами. ВМС состоят из флота (дивизион эсминцев, дивизион корветов, командование транспорта и снабжения), подводных сил, Атлантического военно-морского района (патрульный дивизион, группа гидрографических судов), Южного военно-морского района (группа патрульных катеров), речного района (группа патрульных катеров и гидрографическая служба), учебного командования. В состав ВМС также входят морская авиация и морская пехота.

Самой новой аргентинской субмариной является «Санта-Круз» – океанская подводная лодка (ПЛ) постройки ФРГ (пр. TR-1700), вступившая в строй в 1984–1985 годах. Кроме того, в строю остается ПЛ «Сальта» пр. 209 – также постройки ФРГ (1972). Военно-морской базой (ВМБ) для подводных сил служит Мар-дель-Плата.

В 1980-е годы ВМС Аргентины развернули программу приобретения стандартных кораблей серии МЕКО. В 1983–1984 годах флот пополнили четыре эсминца пр. МЕКО 360 – «Альмиранте Браун», «Ла Аргентина», «Эроина» и «Саранди» (построены в ФРГ). Эти корабли водоизмещением 3600 т несут противокорабельные ракетные комплексы (ПКРК) «Экзосет», зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Альбатрос», 127-мм и 40-мм артустановки, противолодочные торпеды и вертолеты.

Эсминцы были дополнены шестью корветами пр. МЕКО 140, построенными по лицензии в Аргентине. Четыре из них вступили в строй в 1985–1990 годах, а два – лишь в 2001–2002-м. Три корвета типа «ДЭстен д’Орв» были построены во Франции в 1978–1981 годах. Два из них первоначально строились для ЮАР, но не были переданы заказчику ввиду международных санкций.

Все корветы значительно изношены, степень их боеготовности невысока ввиду нехватки запчастей. Эсминцы и корветы пр. МЕКО 140 базируются на главной ВМБ в Пуэрто Бельграно, а корветы типа «Д’Эстен д’Орв» – в Мар-дель-Плате.

БРАЗИЛИЯ

Необходимость обеспечения обороны Бразилии с океанских (морских) направлений, свободы торгового судоходства и охраны исключительной экономической зоны определяет наличие многочисленных ВМС. В их состав входят надводные и подводные силы, авиация и морская пехота. Численность личного состава 80 тыс. человек, в том числе авиации – 2100, морской пехоты – 15 тыс.

В ВМС насчитывается 34 боевых корабля. Надводные силы включают шесть фрегатов (пять типа «Нитерой» и один – «Гринхалф»); два корвета (один типа «Иньяума» и один – «Баррозу»); три патрульных корабля типа «Амасонас»; 10 сторожевых кораблей (четыре типа «Бракуи», по одному «Империал Маринейро» и «Парнаиба», по два «Педро Тейшейра» и «Макае»); четыре минно-тральных корабля типа «Арату»; универсальный десантный корабль (УДК) «Атлантико»; два танкодесантных корабля (ТДК) типа «Альмиранте Сабойя»; один десантный транспорт-док «Баия»; 20 патрульных катеров (12 типа «Гражау», пять – «Пиратини» и три – «Рорайма»).

Подводные силы ВМС включают пять ПЛ различного типа (четыре типа «Тупи» пр. 209/1400 с восемью торпедными аппаратами калибра 533 мм и торпедами Мк24 и Мк48, одну ПЛ типа «Тикуна» проекта 209/1450 с торпедами Мк24) и два спасательных судна.

Авиация ВМС Бразилии включает 89 самолетов и вертолетов, из которых 12 самолетов входят в штурмовую авиаэскадрилью (восемь AF-1, два AF-1A, по одному AF-1B и AF-1C «Скайхок»), а также 77 вертолетов в составе восьми эскадрилий: одной разведывательной (девять АН-11А Мк21А, три АН-11В Мк21В «Супер Линкс»), одной противолодочной (шесть S-70B «Си Хок»), четыре огневой поддержки (19 AS-355F2 «Эскило», девять S-350В «Экюрей», семь ЕС-725 «Супер Кугар», шесть IH-6B «Белл Джет Рэйнджер III» 206В), одной транспортной (пять AS-332B «Супер Пума» и два AS-532U «Кугар») и одной учебной (11 IH-6B «Белл Джет Рэйнджер III» 206В).

Морская пехота включает штаб, амфибийную дивизию, группу усиления и обслуживания, батальон спецопераций, два учебных центра и центр оперативной подготовки.

Оперативная и боевая подготовка ВМС проводится в ходе ежегодных региональных и международных учений. Наиболее крупными являются учения УНИТАС с участием ВМС Бразилии, Аргентины, Уругвая, Перу, а также США, Канады и др. В августе 2019 года в них участвовали Бразилия, США, Чили, Аргентина, Япония и Великобритания.

Бразильские моряки выполняли задачи по защите морской торговли от пиратов в районе Аравийского моря, побережья Сомали и Красного моря в составе объединенной опергруппы (CTF), которую Бразилия возглавила в июне 2021 года. В поиске затонувшей в Атлантическом океане 15 ноября 2017 года аргентинской ПЛ «Сан-Хуан» принимало участие бразильское океанографическое судно «Альмиранте Максимиану».

Власти Бразилии стремятся создать мощные подводные силы в рамках программы PROSUB. До 2024 года для ВМС планируется закупить пять ПЛ, одна из которых атомная.

ВЕНЕСУЭЛА

ВМС страны насчитывают около 18 тыс. военнослужащих. Корабельные формирования представлены семью дивизионами подводных и надводных кораблей, катеров и судов. В них состоит 19 кораблей, 14 катеров и шесть вспомогательных судов.

Силы и средства авиации ВМС подразделяются на боевую и вспомогательную авиацию. Они сведены в четыре авиационные и вертолетные эскадрильи. На вооружении находятся 15 боевых вертолетов, семь самолетов и пять вертолетов вспомогательной авиации.

Основу морской пехоты составляют восемь бригад, имеющие на вооружении легкие танки (до 60); бронированные машины (190); орудия полевой артиллерии и минометы (до 90); противотанковые безоткатные орудия (около 10); переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) (до 10).

Береговая охрана включает шесть дивизионов, на вооружении которых состоят три боевых корабля, 35 боевых катеров и вспомогательное судно.

ГВАТЕМАЛА

Численность ВМС 1,5 тыс. человек, на вооружении 10 патрульных катеров, два пехотно-десантных катера, одно танкодесантное судно (пр. BAL-C), три учебных парусных судна.

ГОНДУРАС

ВМС насчитывают около 2,6 тыс. человек. В состав их входят пять ВМБ (на Тихом океане – Амапала; на Карибском море – Пуэрто-Кортес, Пуэрто-Кастилья, Каратаска, Гуанаха), две станции авиации ВМС, военно-морские учебные заведения. Морская пехота (до 1 тыс. человек) представлена двумя батальонами, дислоцирующимися в базе морпехов Ла-Сейба (департамент Атлантико) и ВМБ Амапала (Валье).

На вооружении ВМС находятся один патрульный корабль, 12 боевых катеров, два вспомогательных судна, а также два самолета. Силы флота привлекаются для борьбы с контрабандой и пресечения наркотрафика.

ДОМИНИКАНА

На ВМС Доминиканской Республики возложены задачи охраны территориальных вод и 200-мильной экономической зоны, а также противодействия контрабанде наркотиков. Основа ВМС – патрульные корабли и катера, вооруженные малокалиберной артиллерией и пулеметами. ВМС включают несколько дивизионов: патрульный (три бывших американских корабля береговой охраны), береговой охраны (десять патрульных катеров американской постройки), поисково-спасательный (четыре катера типа «Дамен» местной постройки), катеров-перехватчиков (14 катеров) и вспомогательных судов (три буксира, земснаряд, десантный катер и плавучий док). Была предпринята попытка создать морскую авиацию, для чего ВМС приобрели два вертолета ОН-58 «Кайова». Но эксплуатация их обходилась дорого, и машины передали ВВС. В 2008 году сформировали батальон морской пехоты. Имеется также небольшой отряд спецназа. Главная ВМБ – Лас-Кальдерас. Используется также ВМБ «27 февраля» в черте столицы страны Санто-Доминго.

КОЛУМБИЯ

Как и многие страны региона, Колумбия имеет два раздельных морских театра – в Тихом океане и Карибском море, а также сеть судоходных рек. ВМС включают четыре территориальных командования – Карибское и Тихоокеанское морские, Южное и Восточное речные. Имеется специальное командование Сан-Андрес и Провиденсия, отвечающее за район удаленного архипелага в Карибском море, а также командования морской авиации и морской пехоты. В ВМС служит около 35 тыс. человек, из них 22 тыс. – в морской пехоте. Морпехи активно используются в операциях по борьбе с повстанцами и торговцами наркотиков, действуя при поддержке речных флотилий. Флот располагает четырьмя ПЛ постройки ФРГ. Две лодки пр. 209/1200 водоизмещением около 1200 т («Пьяхо» и «Тайрона») вошли в строй в 1975 году. В 2015-м состав подводной флотилии пополнили две небольшие ПЛ пр. 206А водоизмещением 450 т, переданные из ВМС Германии. Эти лодки предназначаются для обеспечения действий боевых пловцов. Четыре фрегата пр. FS1500 – «Альмиранте Падилла», «Кальдао», «Антиокуа» и «Индепендиенте» – также построены в ФРГ в 1983–1984 годах. При скромных габаритах (длина 99 м, водоизмещение 2100 т) они несут мощное вооружение: ПКРК «Экзосет», зенитные управляемые ракеты (ЗУР) «Мистраль», 7б-мм и спаренную 40-мм артустановки, 324-мм торпедные аппараты.

Патрульные корабли пр. OPV-80 строились на колумбийской верфи по немецкому проекту. При длине 80 м и полном водоизмещении свыше 1700 т они вооружены 40-мм артустановками и крупнокалиберными пулеметами, могут нести вертолет. Флот получил три таких корабля с 2012 по 2017 год, их строительство хотят продолжить. Еще три других патрульных корабля – более старые (два бывших американских и южнокорейский). Из патрульных катеров самыми современными являются три пр. CPV-46 (один построен в Колумбии, два – в Южной Корее).

КУБА

Численность ВМС составляет около 3 тыс. человек. Они включают две ВМБ, один военно-морской район, отдельный полк морской пехоты и девять отдельных дивизионов береговой обороны. В составе флота – девять боевых кораблей, 17 боевых катеров и вспомогательное судно. Кроме того, на вооружении отряда боевых пловцов находятся десантные моторные лодки типа «Зодиак».

МЕКСИКА

ВМС включают Тихоокеанское командование и Командование Мексиканского залива и Карибского моря, а также командования морской авиации и морской пехоты. Корабельный состав оптимизирован для защиты территориальных вод и 200-мильной исключительной экономической зоны. Флот имеет шесть бывших американских фрегатов (4 типа «Нокс» и 2 «Бронштейн») и 32 океанских патрульных корабля (11 из них – бывшие американские тральщики времен Второй мировой войны, остальные – современные корабли испанской и мексиканской постройки). Также в составе флота числится два ракетных катера (бывших израильских), 30 сторожевых катеров (наиболее многочисленные – типа «Ацтек», построенные в Великобритании в 1970-х годах; на смену им строятся на собственных верфях катера типа «Дамен» 4207). Для охраны морских нефтепромыслов и противодействия контрабанде наркотиков с начала XXI века ВМС приобрели более 60 скоростных катеров-перехватчиков СВ 90HMN, разработанных в Швеции.

ПЕРУ

В ВМС служит около 26 тыс. человек, насчитывается более 50 кораблей. З0 лет назад ВМС Перу располагали 12 ПЛ, сейчас это количество уменьшилось вдвое. Все шесть субмарин – постройки ФРГ 1970-х годов. Две из них – пр. 209/1100 – прошли модернизацию в 2008-м, еще четыре (пр. 209/1200) предстоит модернизировать. Флагман – крейсер «Альмиранте Грау» – бывший голландский «Де Рейтер», вошедший в строй в 1953-м и проданный Перу в 1973 году. Он прошел несколько раундов модернизации. Из прежнего вооружения оставлен лишь главный калибр – четыре двухорудийные 152-мм башни. В 1993-м дополнительно установлены восемь ПУ для ПКР «Отомат», а в 1996-м – две 40-мм спаренные зенитки «Дардо». Все фрегаты относятся к типу «Лупо». Два корабля итальянской постройки вошли в состав флота в 1979-м, еще два построено по лицензии в Перу в 1984 и 1987 годах. В 2004–2006 годах ВМС Перу приобрели еще четыре бывших итальянских однотипных корабля. Один фрегат в 2013-м передан береговой охране, лишившись основного вооружения, остальные продолжают службу в составе флота. Фрегаты вооружены ПКР «Отомат», ЗУР «Аспид», 127-мм и 40-мм артустановками, противолодочными торпедами, имеют взлетно-посадочную полосу и ангар для вертолета.

ЧИЛИ

ВМС Чили и объединенная с ними береговая охрана в организационном плане разделены на пять военно-морских зон: 1-ю (Вальпараисо), 2-ю (Талькауано), 3-ю (Пунта-Аренас), 4-ю (Икике), 5-ю (Пуэрто-Монт). В составе ВМС четыре ПЛ, в том числе две новые лодки типа «Каррера» (французские «Скорпен») и две достаточно современные ПЛ «Томпсон» (немецкий пр. 209/1300).

Основу надводных сил составляют три новых фрегата «Альмиранте Кокрейн» (английские «Норфолк»), два «Альмиранте Риверос» (голландские «Карел Доорман») и два «Капитан Прат» (голландские «Якоб ван Хеемскерк»). Имеется также фрегат «Вильямс» (английский «Бродсуорд»). Их дополняют три ракетных катера «Касма» (израильские «Саар-4»). Имеются также сторожевые катера и патрульные корабли: шесть «Ортиз», четыре «Пилото Пардо» (OPV-80), восемь «Грумете Диаз» (израильские «Дабур») и еще до 100 судов в береговой охране. Десантные силы флота располагают ДКД «Саргенто Алдеа» (французский «Фудр»), двумя ТДК «Ранкагуа» (французские «Батрал»), транспортом «Акилес» и десантной баржей «Эликура».

ЭКВАДОР

ВМС контролируют побережье Тихого океана и Галапагосские острова. В них служит 9100 человек. Большинство кораблей базируется на ВМБ в Гуаякиле. Там же расположен штаб корпуса морской пехоты.

На вооружении находится две ПЛ типа «Шири» (немецкие лодки пр. Т-209/1300), два фрегата (бывшие британские «Линдер» и «Линдер II»), шесть корветов типа «Эсмеральда» (итальянской постройки), три ракетных катера типа «Кито» (постройки ФРГ). В наличии более 70 сторожевых кораблей, катеров с легким вооружением, судов обеспечения и транспортов.

ВЫВОДЫ

Перспективы развития флотов региона связаны с планами создания атомных ПЛ. Латинская Америка является для России перспективным регионом в плане военно-технического сотрудничества – с учетом планов модернизации ВМС Чили, Аргентины, Бразилии, Венесуэлы и др.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.