Казанский авиазавод готов к серийному выпуску модернизированного "стратега" Ту-160



Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, 1989 год.

Источник: Алексей Жигайлов/ТАСС Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, 1989 год.Источник: Алексей Жигайлов/ТАСС

Промышленность готова к запуску в серийное производство модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160, сообщил начальник Управления военных представительств Минобороны РФ Олег Степанов в ходе Единого дня военной приемки.

"Подтверждена технологическая готовность предприятий промышленности к серийному выпуску самолетов данного типа", - заявил О.Степанов, говоря начале летных испытаний нового Ту-160, изготовленного на Казанском авиазаводе.

Ранее источник "Интерфакса" в авиапроме сообщил, что летные испытания модернизированного "стратега" Ту-160М планируется завершить к середине 2021 года, однако часть вооружения и авионики для модернизированного ракетоносца уже испытана.

"Испытания Ту-160М будут проходить на базе Летно-исследовательского института (ЛИИ) им. Громова в подмосковном Жуковском. Предполагается, что они завершатся летом 2021 года. На данный момент уже проведен ряд испытаний авиационных средств поражения и бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для Ту-160М", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 25 января президенту РФ Владимиру Путину был продемонстрирован полет нового стратегического ракетоносца Ту-160 "Белый лебедь", производство которого восстанавливают на Казанском авиазаводе им. С.П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев", входит в ОАК). По своим тактико-техническим характеристикам и составу оборудования Ту-160 (№804), получивший имя "Петр Дейнекин" в честь первого главкома ВВС России, в основном соответствует серийным Ту-160. В дальнейшем самолет будет доведен до соответствия техническому облику модернизированных Ту-160М.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) отметили, что эффективность новой модификации стратегического ракетоносца Ту-160М будет увеличена на 60% по сравнению с базовым самолетом.

Параллельно "Туполев" ведет работы по созданию опытных образцов Ту-160М2 - новейшей модификации стратегического ракетоносца. Отмечалось, что внешне этот самолет не будет отличаться от базового Ту-160, но при этом его боевые возможности существенно увеличатся, в том числе, за счет расширения использования более современных видов высокоточного оружия и новых двигателей НК-32, которые позволят увеличить дальность полета стратегических ракетоносцев.

Госконтракт между Минобороны РФ и ПАО "Туполев" на поставку первой партии "стратегов" Ту-160М2 предусматривает создание 10 самолетов стоимостью 15 млрд рублей каждый. Выполнение контракта позволит обеспечить полную загрузку завода до 2027 года.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").