Более 3,5 тыс. перспективных образцов ВВСТ поступили в ВС РФ в 2017 году



Выход ПГРК "Ярс" и "Тополь-М" на маршруты боевого патрулирования.

Источник: rg.ru Выход ПГРК "Ярс" и "Тополь-М" на маршруты боевого патрулирования.Источник: rg.ru

ЦАМТО, 31 января. Более 3,5 тыс. перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) поступили в ВС РФ в 2017 году. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"За прошедший год в армию и на флот поступило более 3,5 тыс. перспективных образцов вооружения и военной техники", – сказал С.Шойгу в ходе проведения Единого дня приемки военной продукции в Национальном центре управления обороной РФ.

Он отметил, что в ВС РФ было поставлено "свыше 110 самолетов и вертолетов, два боевых корабля, три бригадных комплекта ОТРК "Искандер-М", девять зенитных ракетных систем и комплексов различного класса, 116 крылатых ракет оперативно-тактического назначения "Калибр", более 400 ед. бронетанкового вооружения".

По словам главы российского военного ведомства, войска в плановом порядке также получили инженерную и автомобильную технику, средства связи, авиационное вооружение и боеприпасы, отмечает агентство.

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов на едином дне приемки военной продукции сообщил, что в 2017 году завершено строительство двух РЛС высокой заводской готовности для Космических войск РФ в Орске и Барнауле.

Кроме того, "завершено строительство четырех хранилищ для размещения изделий 3М-30 основного погрузочного терминала 17 в пункте погрузки изделий в Североморске", – подчеркнул он.

По словам замминистра, в рамках развития аэродромной сети восстановлены искусственные покрытия аэродромов "Моздок" и "Энгельс", что создает условия для базирования и применения Воздушно-космических сил.

"Одновременно завершен первый этап обустройства военных городков и дежурных позиций зенитно-ракетных дивизионов в населенных пунктах Сапогово, Дивногорск, Абакан", – цитирует "РИА Новости" Т.Иванова.

В ходе Единого дня приемки военной продукции были подведены итоги реализации государственного оборонного заказа в 2017 году в целом и результаты поставки в войска ВВСТ в четвертом квартале 2017 года.

В четвертом квартале прошлого года в Сухопутные войска РФ поставлены два комплекта ОТРК "Искандер-М", четыре комплекта ЗРК Сухопутных войск, 183 ед. бронетанкового вооружения и техники, 1183 автомобиля различного назначения, более 13 тыс. ед. средств связи, 433 станции радиоэлектронной борьбы", – сообщил начальник управления военных представительств Минобороны РФ Олег Степанов.

"В 2017 году Конструкторским бюро машиностроения завершено выполнение государственного контракта, поставлен десятый комплект ОТРК "Искандер-М", – отметил он.

В ходе ЕДВП, проводившегося в режиме видеоконференции, о приемке полкового комплекта ЗРК "Тор-М2" доложил командир 933-го зенитного ракетного полка полковник Андрей Елизаров.

Командир 53-й зенитной ракетной бригады полковник Сергей Мучкаев доложил о поступлении бригадного комплекта ЗРК "Бук-М3". О поступлении на оснащение Инженерных войск понтонного парка ПП-2005М доложил врио командира 28-й понтонно-мостовой бригады Алексей Бирюков, передает "РИА Новости".

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) по итогам IV квартала прошлого года получили 21 баллистическую ракету и 19 автономных пусковых установок, сообщил начальник Управления военных представительств Минобороны полковник Олег Степанов.

"Всего поставлены 21 баллистическая ракета, 19 автономных пусковых установок, 33 машины обеспечения боевого дежурства, 7 командных пунктов, 310 других составных частей комплексов", – перечислил он в ходе Единого дня военной приемки.

В режиме видеоконференции командир 39-й ракетной дивизии генерал-майор Павел Бурков доложил, что в 357-м ракетном полку завершилось перевооружение на комплекс мобильного базирования (РКМБ) "Ярс-С".

По его словам, "с декабря 2017 года 39-я ракетная дивизия несет боевое дежурство в составе двух ракетных полков, оснащенных РКМБ "Ярс", и одного ракетного полка, оснащенного РКМБ "Ярс-С", – передает "РИА Новости".