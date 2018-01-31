Российская армия в конце 2017 года получила почти 1200 машин
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Комплекс Искандер-М. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Орлов
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Два комплекта ракетного комплекса "Искандер-М", четыре комплекта зенитных ракетных комплексов (ЗРК), почти 200 единиц бронетанкового вооружения и техники и до 1200 машин поступило в Сухопутные войска РФ в четвертом квартале прошлого года, сообщил начальник управления военных представительств Минобороны РФ Олег Степанов.
В Минобороны РФ в ходе Единого дня военной приемки в среду подведены итоги поставки в войска вооружения, военной и специальной техники в четвертом квартале 2017 года и результаты реализации государственного оборонного заказа 2017 года в целом.
Как сообщил Степанов, в Сухопутные войска в четвертом квартале 2017 года поступили "два бригадных комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М", четыре комплекта ЗРК Сухопутных войск, 183 единицы бронетанкового вооружения и техники, 1183 автомобиля различного назначения, более 13 тысяч единиц средств связи, 433 станции радиоэлектронной борьбы".
"В 2017 году Конструкторским бюро машиностроения завершено выполнение государственного контракта, поставлен десятый комплект ОТРК "Искандер-М", - отметил он.
В ходе ЕДВП, проводившегося в режиме видеоконференции, о приемке полкового комплекта ЗРК "Тор-М2" доложил командир 933-го зенитного ракетного полка полковник Андрей Елизаров.
Командир 53-й зенитной ракетной бригады полковник Сергей Мучкаев доложил о поступлении бригадного комплекта ЗРК "Бук-М3". О поступлении на оснащение Инженерных войск понтонного парка ПП-2005М доложил врио командира 28-й понтонно-мостовой бригады Алексей Бирюков.
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31.01.2018
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