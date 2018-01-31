Сергей Шойгу: успех операции в Сирии был достигнут благодаря слаженной работе специалистов Минобороны и ОПК



Сергей Шойгу. Архивное фото.

Источник: © Фото : Минобороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.Источник: © Фото : Минобороны РФ

ЦАМТО, 31 января. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации 30 января состоялась военно-практическая конференция по обобщению опыта и подведению итогов военной операции в Сирии.

Выступивший на конференции министр обороны генерал армии Сергей Шойгу предложил совместно с представителями оборонно-промышленного комплекса обсудить основные итоги применения вооружения, военной и специальной техники (ниже основные тезисы доклада Сергея Шойгу приведены в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации).

"Проанализируем ее эффективность в реальных боевых условиях", – подчеркнул Сергей Шойгу.

Он сообщил, что за время операции экипажи Воздушно-космических сил России успешно выполнили 34561 боевой вылет.

Министр обороны отметил высокую эффективность, которую показали дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также самолеты оперативно-тактической авиации Су-24М, Су-34 и Су-35С.

"Их современные комплексы наведения позволили точечно поражать объекты боевиков", – подчеркнул Сергей Шойгу.

Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС нанесли 66 ударов крылатыми ракетами, каждая из которых уничтожила намеченную цель.

Министр обороны также заявил, что "благодаря беспилотной авиации мы полностью владеем обстановкой на всей территории Сирии".

Ежедневно в сирийском небе одновременно решают задачи до 70 беспилотных летательных аппаратов, таких как "Форпост" и "Орлан-10".

Руководитель военного ведомства указал на "существенный вклад, который внес в достижение целей операции Военно-морской флот".

За время ее проведения корабельные группировки совершили 171 боевой поход.

Кораблями и подводными лодками нанесено 100 высокоточных ударов крылатыми ракетами "Калибр".

Впервые в боевых действиях участвовал авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Высокая боевая выучка и летное мастерство экипажей палубной авиации позволили уничтожить 1252 объекта террористов.

Министр обороны обратил внимание на успешную практическую проверку разведывательно-ударных контуров ракетных войск и артиллерии, а также армейской авиации, которые обеспечили поражение объектов в режиме реального времени.

"В ходе операции в Сирии мы внимательно изучили применяемые боевиками средства вооруженной борьбы, в том числе иностранного производства, а также самодельные и нестандартные образцы. Выработали эффективные способы борьбы с ними", – подчеркнул Сергей Шойгу.

Особо он отметил тот факт, что "с начала этого года бандформирования стали массированно использовать против наших военных объектов в Сирии ударные беспилотные летательные аппараты". Для противодействия им выстроена эшелонированная система, включающая в себя комплексы разведки и наблюдения, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

"Хочу подчеркнуть, что практически все вооружение и военная техника, которые апробировались в ходе операции, показали безотказную работу", – заявил руководитель военного ведомства.

По мнению министра обороны, эффективно проявила себя система всестороннего обеспечения.

В Сирию выполнено 342 рейса морским и 2278 воздушным транспортом.

Всего перевезено свыше 4000 единиц вооружения и техники, один миллион 608 тысяч тонн грузов.

Силами и средствами войсковых ремонтных подразделений организованы техническое обслуживание и ремонт техники. Для этого на территории Сирии создана необходимая инфраструктура.

Кроме того, к устранению выявленных в ходе боевых действий недостатков на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус привлекались 163 бригады предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Это позволило на месте оперативно решить фактически все обнаруженные технические проблемы", – подчеркнул Сергей Шойгу.

По его словам, оправдала себя и практика заключения контрактов полного жизненного цикла.

"Успех операции в Сирии был достигнут благодаря слаженной работе специалистов Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса", – заявил министр обороны.

Сергей Шойгу отметил, что "опыт боевых действий и технического обеспечения российской группировки всесторонне обобщен и проанализирован".

"В настоящее время необходимо оперативно внедрять его в практику подготовки войск и учитывать при выполнении государственной программы вооружения", – поставил задачу министр обороны.