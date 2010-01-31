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Замах на два-три миллиарда долларов

31.01.2018 Коммерсантъ 346 0
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Самолет Ту-160 на Казанском авиазаводе
Самолет Ту-160 на Казанском авиазаводе.
Источник: РИА Новости/Искандер Асабаев

Елизавета Кузнецова о сверхзвуковом бизнес-джете на базе Ту-160 и конкурентах

Российский авиапром совершенствуется в умении древних философов "выдать старое за новое и новое признать старым". Теперь представители авиаотрасли поразили изобретательностью и исполнительностью: стоило только Владимиру Путину на прошлой неделе предложить сделать пассажирскую версию сверхзвукового бомбардировщика Ту-160, как чиновники сразу же проработали бизнес-план. Уже в понедельник Минпромторг пообещал за семь-восемь лет спроектировать первый в современной истории сверхзвуковой административный самолет — бизнес-джет. Впрочем, чиновники тут же оговорились, что проект состоится лишь "при наличии задела по силовой установке". Спрос, как и на старте других гражданских проектов, пока ограничивается несколькими десятками — 20–30 машин, каждая стоимостью $100–120 млн.

Но эта новость вызывает и много воспоминаний. И речь даже не о советском Ту-144 или британско-французском "Конкорде". Еще в 1980–1990-х годах ОКБ Сухого разрабатывало проект сверхзвукового пассажирского самолета бизнес-класса С-21 и его более крупной модификации С-51. Проект, получивший название Sukhoi Supersonic Business Jet (SSBJ), возглавлял заместитель главного конструктора, а позднее президент Объединенной авиастроительной корпорации и идеолог создания самолета SSJ 100 Михаил Погосян. В отличие от нынешних замыслов (сейчас российский авиапром готов самостоятельно воплотить в жизнь проект), к созданию SSBJ пытались привлечь серьезных зарубежных партнеров — американскую Gulfstream Aerospace, французскую Dassault Aviation. Была даже попытка найти инвесторов в Китае. Но проект был отменен на стадии завершения проектирования, а серийный выпуск SSBJ потребовал бы не менее $1 млрд.

Возвращение к очередной великой, но незаконченной идее выглядит по крайней мере самоуверенно. Чиновники уверенно заявляют, что экспортный потенциал сверхзвукового бизнес-джета "может быть значительным". Не менее оптимистично выглядит и формат пассажирской версии Ту-160 — по планам она сможет вместить до 50 человек.

Заметим, что об аналогичных, но менее масштабных планах создания сверхзвукового бизнес-джета AS2 на 12 человек в конце 2017 года заявили американские Aerion и Lockheed Martin. Сходными разработками занимается NASA и стартап Boom, в который бизнесмен Ричард Брэнсон уже инвестировал $2 млрд, купив права на десять будущих самолетов. Проектом переработки Ту-160 в бизнес-джет российский авиапром вновь замахивается на лидерство в сегменте гражданских сверхзвуковых самолетов, но конкуренция уже обещает быть более жесткой. Впрочем, судя по тому, как ранее исчезали и куда более реальные проекты создания российских самолетов, до борьбы за покупателя гражданского Ту-160 дело может и не дойти.


Елизавета Кузнецова
30.01.2018
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принадлежат Коммерсантъ
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Франция
Продукция
СуперДжет-100
Ту-144
Ту-160
Компании
Dassault
General Dynamics
Lockheed-Martin
NASA
Минпромторг РФ
ОАК
Персоны
Погосян Михаил
Путин Владимир

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