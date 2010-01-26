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ОДК-УМПО совместно с УГАТУ развивает программу дуального образования будущих специалистов авиастроения

26.01.2018 АО "ОДК" 129 0
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Логотип УГАТУ
Логотип Уфимского государственного авиационного технического университета.
Источник: http://bvkexpo.ru/

Уфимское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) ПАО «ОДК-УМПО» совместно с Уфимским государственным авиационным техническим университетом (УГАТУ) развивает на базе научно-производственной ассоциации «Технопарк авиационных технологий» программу дуального (практико-ориентированного) образования для будущих специалистов авиастроительной отрасли.


ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» — разработчик и крупнейший производитель авиационных двигателей в России. Основными видами деятельности являются разработка, производство, сервисное обслуживание и ремонт турбореактивных авиационных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, производство и ремонт узлов вертолетной техники.


Переход на дуальное образование является одним из ключевых принципов кадровой политики ОДК-УМПО. По инициативе ОДК-УМПО и УГАТУ реализуется проект создания в Уфе на базе Технопарка авиационных технологий коворкинг-зоны, предназначенной для взаимодействия творческой технической молодежи и специалистов авиационной промышленности. Основная задача проекта – создать площадку, на которой представители учащейся молодежи, работая вместе со специалистами объединения, смогут участвовать в решении актуальных задач предприятия и всего холдинга. Фактически это – инструмент, позволяющий повысить интерес молодого поколения к инженерным профессиям, познакомить его с высокотехнологичным производством, дать возможность принять участие в создании новых деталей.


Территориально коворкинг-зона представляет собой зал площадью более 100 кв. м, оборудованный компьютеризированными рабочими местами, проектором и необходимой оргтехникой. Пилотным проектом, реализованным в стенах коворкинг-зоны, стала производственная практика 26 студентов УГАТУ. Они были привлечены к самостоятельному решению конкретных производственных и инженерных вопросов. В 2018 г. число специальностей для прохождения практики планируется расширить. Раз в неделю для старшеклассников и учащихся техникумов проходят занятия по моделированию и аддитивным технологиям. На сегодня два «выросших» здесь проекта получили поддержку в рамках конкурса «Умник»: проект создания 3D-принтера для металлургических производств и проект по разработке полифункциональных инструментальных покрытий.


Развитие коворкинг-зоны будет происходить и за счет ее наполнения практическими лабораториями (например, 3D-моделирования). Планируется также приобрести полноценное технологическое оборудование, прежде всего, для механической обработки.


НПА «Технопарк авиационных технологий» создана в 2006 году ОДК-УМПО и УГАТУ в целях территориальной интеграции науки, образования и производства. Миссия технопарка – формирование благоприятной среды для организации и развития высокотехнологичных инновационных производств. Основные направления работы – научные исследования и разработки, производственный инжиниринг, образовательная и научная деятельность, консалтинг.


Основанный в 1932 г. УГАТУ является одним из крупнейших федеральных образовательных и научно-исследовательских комплексов, готовящих высококвалифицированные кадры для авиационной промышленности России. Университет входит в число опорных вузов Объединенной двигателестроительной корпорации.
26.01.2018
Права на данный материал
принадлежат АО "ОДК"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
ОДК УК
УГАТУ
УМПО
Проекты
ИТ

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