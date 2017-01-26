Летный образец топливозаправщика Ил-78М-90А совершил первый полет



Первый полет первого летного образеца самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А в Ульяновске. 25 января 2018.

Источник: © Фото : ПАО Ил Первый полет первого летного образеца самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А в Ульяновске. 25 января 2018.Источник: © Фото : ПАО Ил

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Новейший самолет-топливозаправщик Ил-78М-90 совершил первый полет, сообщает в четверг компания "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина".

"Сегодня, 25 января, летный образец перспективного самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А совершил первый полет. Пилотировал самолет шеф-пилот "Ильюшина" Герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель РФ Николай Дмитриевич Куимов", - говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что этот самолет стал первым топливозаправщиком, произведенным в России в постсоветский период. Ранее производство самолетов Ил-78 базировалось в Узбекистане.

"Новая усовершенствованная модификация топливозаправщика создана на базе новейшего военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А", - говорится в сообщении.

Самолет оснащен четырьмя двигателями нового поколения ПС-90А-76 с повышенной степенью двухконтурности и увеличенной взлетной тягой. Они соответствуют нормам по уровню шума на местности, а также по эмиссии вредных веществ в атмосферу. Их удельный расход топлива на 12−14% ниже, чем у двигателя Д-30КП, установленного на предыдущие модификации самолетов-топливозаправщиков.

"Поэтому Ил-78М-90А отличается повышенной дальностью полета и может брать большее количество топлива для заправки самолетов", - добавили в пресс-службе.

Ил-78М-90А является модификацией самолета Ил-76МД-90А. Самолет будет основным топливозаправщиком, приспособленным для дозаправки в воздухе воздушных судов дальней, фронтовой и специальной авиации. Ил-78М-90А позволит производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации (типа Су-27, МиГ-29) с использованием агрегатов заправки, установленных на крыле.

Ранее управляющий директор АО "Авиастар-СП", на котором был построен опытный образец топливозаправщика, Андрей Капустин заявлял, что запуск самолета в серию планируется в 2018 году. Он отметил, что к модернизированным самолетам серии Ил проявляется широкий интерес со стороны заказчиков из разных стран мира, в частности, из СНГ, Юго-Восточной Азии и стран Африки.