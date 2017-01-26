Летный образец топливозаправщика Ил-78М-90А совершил первый полет
|
|
Первый полет первого летного образеца самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А в Ульяновске. 25 января 2018.
Источник: © Фото : ПАО Ил
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Новейший самолет-топливозаправщик Ил-78М-90 совершил первый полет, сообщает в четверг компания "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина".
"Сегодня, 25 января, летный образец перспективного самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А совершил первый полет. Пилотировал самолет шеф-пилот "Ильюшина" Герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель РФ Николай Дмитриевич Куимов", - говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что этот самолет стал первым топливозаправщиком, произведенным в России в постсоветский период. Ранее производство самолетов Ил-78 базировалось в Узбекистане.
"Новая усовершенствованная модификация топливозаправщика создана на базе новейшего военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А", - говорится в сообщении.
Самолет оснащен четырьмя двигателями нового поколения ПС-90А-76 с повышенной степенью двухконтурности и увеличенной взлетной тягой. Они соответствуют нормам по уровню шума на местности, а также по эмиссии вредных веществ в атмосферу. Их удельный расход топлива на 12−14% ниже, чем у двигателя Д-30КП, установленного на предыдущие модификации самолетов-топливозаправщиков.
"Поэтому Ил-78М-90А отличается повышенной дальностью полета и может брать большее количество топлива для заправки самолетов", - добавили в пресс-службе.
Ил-78М-90А является модификацией самолета Ил-76МД-90А. Самолет будет основным топливозаправщиком, приспособленным для дозаправки в воздухе воздушных судов дальней, фронтовой и специальной авиации. Ил-78М-90А позволит производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации (типа Су-27, МиГ-29) с использованием агрегатов заправки, установленных на крыле.
Ранее управляющий директор АО "Авиастар-СП", на котором был построен опытный образец топливозаправщика, Андрей Капустин заявлял, что запуск самолета в серию планируется в 2018 году. Он отметил, что к модернизированным самолетам серии Ил проявляется широкий интерес со стороны заказчиков из разных стран мира, в частности, из СНГ, Юго-Восточной Азии и стран Африки.
|
25.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.02.2015 Строительство первого самолета-топливозаправщика началось в России
16.02.2015 Авиастар-СП заложил в производство первый самолет-топливозаправщик Ил-78М-90А
26.01.2018 Новейший топливозаправщик Ил-78М-90А совершил первый полет
31.03.2016 Вечный транспортник
28.03.2016 Исполнилось 45 лет со дня первого полета военно-транспортного самолета Ил-76
30.06.2015 Очередной серийный Ил-76МД-90А передан на летно-испытательную станцию
30.04.2015 Минобороны РФ передан первый серийный самолет Ил-76МД-90А
25.11.2013 Возрождение Ил-76 в новом облике