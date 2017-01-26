Министр обороны Катара считает, что закупка трех разных типов истребителей не создаст дополнительных проблем
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Изображение истребителя Dassault Rafale EQ в окраске ВВС Катара.
Источник: Dassault Aviation
ЦАМТО, 25 января. Решение Катара о покупке трех разных типов современных истребителей не создаст дополнительных финансовых и технических проблем, считает министр обороны страны Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя.
"Если бы мне сказали это 20 лет назад, я бы поверил вам", – заявил он журналистам в Лондоне 17 января. По его словам, "с истребителями нового поколения подобных осложнений не предвидится. Преимущественно они будут использовать общие системы и общее вооружение, даже если поставляются разными странами".
Как сообщал ЦАМТО, в течение 2017 года Катар реализовал опцион на поставку 12 дополнительных истребителей "Рафаль" к 24 заказанным ранее, оформил соглашения на закупку 24 истребителей "Тайфун", а также 36 американских истребителей F-15QA. Если все эти намерения будут реализованы, истребительный парк ВВС Катара увеличится с 12 устаревших "Мираж-2000" до 96 современных многоцелевых боевых самолетов. Для подготовки пилотов в рамках соглашения на поставку "Тайфун" планируется приобрести до 9 УТС "Хок".
Приобретение самолетов является частью более широкой программы модернизации Вооруженных сил Катара, которая также включает приобретение ОБТ "Леопард-2A7+", самоходных гаубиц PzH-2000, разведывательных ББМ "Феннек" немецкой компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW), боевых машин пехоты VBCI французской Nexter Systems, четырех корветов, двух морских патрульных кораблей и десантного корабля итальянской Fincantieri, ударных вертолетов AH-64 "Апач" американской Boeing.
Как сообщает Jane's Defence Weekly, Халед Аттыйя также опроверг распространенное мнение о том, что Доха заключает военные контракты с западными странами, чтобы заручиться их поддержкой в нынешний кризисный период, когда соседние Бахрейн, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты предпринимают усилия по изоляции Катара.
Отметив, что заключение крупных контрактов занимает годы, он подчеркнул, что "требования по количеству необходимых самолетов и их обслуживанию были разработаны заранее".
По информации министра, планы властей Катара заключаются в снижении зависимости от западных союзников при обороне страны и расширении возможностей по участию в коалиционных операциях. Основным вкладом ВВС Катара в настоящее время являются 8 самолетов ВТА C-17 "Глоубмастер-3", которые обеспечивают поддержку операций возглавляемой США коалиции, борющейся с террористической организацией "Исламское Государство".
До обострения отношений с соседними государствами ВВС Катара поддерживали военную интервенцию Саудовской Аравии в Йемене, но имеющиеся сейчас у Дохи боевые самолеты не предназначены для нанесения авиаударов, поэтому использовались только для завоевания превосходства в воздухе.
Катар также подписал соглашение о создании совместной с ВВС Великобритании объединенной эскадрильи. Для ее размещения в Катаре будет построена новая авиабаза. Задачи эскадрильи пока разрабатываются, однако уже известно, что самолеты с этой авиабазы будут задействованы для обеспечения безопасности проведения Чемпионата мира по футболу 2022 года.
Несмотря на заявление министра, эксперты считают, что закупку боевых самолетов трех типов трудно объяснить с рациональной точки зрения, поскольку в любом случае для них потребуются отдельные программы обслуживания, а также различные учебные программы для подготовки пилотов и техников. Учитывая ограниченную численность ВВС Катара, сложно будет обеспечить поддержку различных истребителей имеющимся количеством специалистов.
Кроме того, общность комплекта вооружений также ограничена. Сейчас на всех трех истребителях интегрированы только бомбы с лазерным наведением "Пэйвуэй-2" и "Пэйвуэй-3". УАБ JDAM и УР AIM-120 могут применяться как "Тайфуном", так и F-15, а разработанная MBDA ракета "Метеор" класса "воздух-воздух" – как "Тайфуном", так и "Рафалем".
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25.01.2018
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