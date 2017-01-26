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Исаев: тема диверсификации ОПК станет приоритетом для единороссов на весенней сессии

26.01.2018 ТАСС 253 0
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Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Первый замглавы думских единороссов обратил внимание, что во фракции есть немало людей, которые до своей депутатской деятельности были связаны с оборонным комплексом

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Задача по диверсификации оборонно-промышленного комплекса (ОПК) станет одним из приоритетов работы фракции "Единой России" в весеннюю сессию Госдумы. Об этом сообщил в среду журналистам первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости проанализировать, какие барьеры, прежде всего законодательные, препятствуют диверсификации оборонных производств, в том числе при госзакупках.

"Задача, которую поставил президент РФ, очень важна и это станет одним из приоритетов работы фракции "Единой России" в весеннюю сессию Госдумы", - заверил парламентарий, курирующий во фракции законопроектную работу.

Он обратил внимание, что во фракции есть немало людей, которые до своей депутатской деятельности были связаны с оборонным комплексом. "Мы намерены также привлечь иных экспертов и специалистов, руководителей предприятий и в самое ближайшее время провести обсуждение на различных имеющихся у нас по реализации задачи, поставленной президентом РФ, экспертных площадках и наметить план действий", - уточнил Исаев.

Со своей стороны заместитель председателя думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, координатор партпроекта "Единой России" "Локомотивы роста" Денис Кравченко отметил, что в рамках деятельности профильного комитета и партпроекта прорабатываются не только возможности устранения законодательных барьеров, но и ведется поиск новых инструментов поддержки промышленности.

"В частности, с Минфином мы разрабатываем форматы реализации новых принципов работы специальных приоритетных инвестиционных контрактов - СПИК 2.0, с Министерством экономического развития обсуждаем возможности расширения концессионных соглашений на проекты в области создания продукции гражданского и двойного назначения", - перечислил Кравченко. "Безусловно, мы продолжим работу в этих направлениях, проведем детальный анализ законодательных барьеров, препятствующих диверсификации оборонной промышленности, по результатам которого будут подготовлены поправки в действующее законодательство", - подтвердил он.

Ранее в среду в ходе посещения Уфимского моторостроительного производственного объединения Путин обратил внимание на необходимость развития гражданского производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Он также поручил проанализировать, какие барьеры, прежде всего законодательные, препятствуют диверсификации оборонных производств, в том числе при госзакупках. В частности, речь идет о том, что мешает заключать так называемые контракты полного жизненного цикла. "Работа по устранению таких барьеров должна быть проведена уже в весеннюю парламентскую сессию", - добавил президент.
24.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
ОПК АО
УМПО
Персоны
Путин Владимир

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