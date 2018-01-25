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Обновленный ракетоносец Ту-160 поднялся в небо

25.01.2018 Российская газета 595 1
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Самолет Ту-160 на Казанском авиазаводе
Самолет Ту-160 на Казанском авиазаводе.
Источник: РИА Новости/Искандер Асабаев

Первый построенный после долгого перерыва стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с заводским номером 804 поднялся в небо на летно-испытательной станции Казанского авиазавода имени Горбунова.

- Изготовленная из советского задела 804-я машина впервые поднялась в воздух на прошлой неделе и с тех пор выполняет испытательные полеты. До конца года ракетоносец будет передан ВКС России, - рассказал ТАСС источник в российском ОПК.

Напомним, новый самолет - первый собранный по программе возобновления производства Ту-160 в Казани. Для его строительства предприятию пришлось серьезно модернизировать оборудование и реанимировать ряд уникальных технологий - например, сварку крупногабаритных элементов из титана. 804-й ракетоносец продемонстрировал готовность КАПО имени Горбунова к продолжению одного из самых сложных производств в стране.

В ноябре 2017 года самолет выкатили из цеха окончательной сборки и перевезли на летно-испытательную станцию. Первый его полет был намечен на февраль, но в КБ Туполева решили ускорить испытания.

- Это боевая машина, способная выполнять все те же задачи, что и строевые Ту-160. Впоследствии она будет модернизирована до уровня Ту-160М2, - продолжил собеседник агентства.

Новую модификацию ракетоносца планируется разработать к 2020 году. По словам замминистра обороны Юрия Борисова, это будет "новый самолет в старом фюзеляже, его боевая эффективность вырастет в 2,5 раза". Ту-160М2 оснастят современной электроникой, космической связью, мощным комплексом бортовой обороны и высокоточным оружием.


Антон Валагин
24.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
Туполев
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Военкор
183
№1
25.01.2018 07:07
Первый полёт уже состоялся!?!?!? Обалдеть, такое ЗНАКОВОЕ событие и прошло без широкого освещения в СМИ!!! А где фото, где видео, где заявления военных чинов, это же не Як-152 поднялся в воздух!!! Это вообще то одно из составляющих ядерной триады! Я вообще в шоке, значит как подлодку спускают на воду это событие вселенского масштаба, а тут подумаешь, мелочь какая то, стратегический бомбардировщик!
-1
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