Обновленный ракетоносец Ту-160 поднялся в небо
|
|
Самолет Ту-160 на Казанском авиазаводе.
Источник: РИА Новости/Искандер Асабаев
Первый построенный после долгого перерыва стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с заводским номером 804 поднялся в небо на летно-испытательной станции Казанского авиазавода имени Горбунова.
- Изготовленная из советского задела 804-я машина впервые поднялась в воздух на прошлой неделе и с тех пор выполняет испытательные полеты. До конца года ракетоносец будет передан ВКС России, - рассказал ТАСС источник в российском ОПК.
Напомним, новый самолет - первый собранный по программе возобновления производства Ту-160 в Казани. Для его строительства предприятию пришлось серьезно модернизировать оборудование и реанимировать ряд уникальных технологий - например, сварку крупногабаритных элементов из титана. 804-й ракетоносец продемонстрировал готовность КАПО имени Горбунова к продолжению одного из самых сложных производств в стране.
В ноябре 2017 года самолет выкатили из цеха окончательной сборки и перевезли на летно-испытательную станцию. Первый его полет был намечен на февраль, но в КБ Туполева решили ускорить испытания.
- Это боевая машина, способная выполнять все те же задачи, что и строевые Ту-160. Впоследствии она будет модернизирована до уровня Ту-160М2, - продолжил собеседник агентства.
Новую модификацию ракетоносца планируется разработать к 2020 году. По словам замминистра обороны Юрия Борисова, это будет "новый самолет в старом фюзеляже, его боевая эффективность вырастет в 2,5 раза". Ту-160М2 оснастят современной электроникой, космической связью, мощным комплексом бортовой обороны и высокоточным оружием.
Антон Валагин
|
24.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.12.2017 Секреты ПАК ДА и Ту-160М2: каким будет крылатый щит России
17.11.2017 17-й «Белый Лебедь» России: в Казани достроили новый Ту-160
01.11.2017 Роботы во главе с "Воеводой"
28.04.2017 ПАО «Туполев» запустил инновационную технологию электронно-лучевой сварки в России
12.04.2017 Количество серийных самолетов Ту-160М2 составит от 30 до 50 машин
02.03.2017 Для боевой авиации
04.05.2016 "Психологическая обстановка на КАЗе тяжелая, люди не верят в возрождение Ту-160"
20.04.2016 Рычаги прорывных технологий
|
Военкор
183
|
№1
25.01.2018 07:07
Первый полёт уже состоялся!?!?!? Обалдеть, такое ЗНАКОВОЕ событие и прошло без широкого освещения в СМИ!!! А где фото, где видео, где заявления военных чинов, это же не Як-152 поднялся в воздух!!! Это вообще то одно из составляющих ядерной триады! Я вообще в шоке, значит как подлодку спускают на воду это событие вселенского масштаба, а тут подумаешь, мелочь какая то, стратегический бомбардировщик!
|
-1Сообщить модератору