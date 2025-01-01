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В России подготовлены 200 специалистов из числа офицеров-запасников для контроля исполнения гособоронзаказа

25.01.2018 Интерфакс-АВН 294 0
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ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».
Источник: Минобороны РФ

Одна из основных задач программы - противодействие коррупции в сфере "оборонки"

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Военно-морская академия (ВМА) подготовила более двухсот высококлассных специалистов для сферы государственного оборонного заказа из числа офицеров запаса, сообщает в среду Минобороны РФ.

"Кафедра военно-экономического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) и военной экономики ВМА обеспечила переподготовку более 200 военнослужащих по дополнительной профессиональной программе военнослужащих, увольняемых с военной службы", - сказано в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс-АВН.

Отмечается, что одна из основных задач программы - подготовка специалистов по вопросам функционирования контрактной системы. "В том числе - планирования, размещения и исполнения заданий государственного оборонного заказа, организации контроля за этой деятельностью, подчиненных должностных лиц и исполнителей государственных контрактов (договоров), предупреждению правонарушений и противодействию фактам коррупции", - информирует Минобороны РФ.

Цель программы - "переподготовка в рамках имеющейся квалификации для выполнения профессиональной деятельности в сфере производства, закупок товаров, работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд", говорится в пресс-релизе.

По данным Минобороны, "программа направлена на получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в сфере закупок". "Содержание программы учитывает профессиональные стандарты в сфере закупок, а содержание дисциплин полностью соответствует методическим рекомендациям Минэкономразвития в сфере закупок", - сказано в сообщении.

В соответствии с федеральным законодательством, военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту, общая продолжительность военной службы которых составляет пять лет и более, в год увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, истечении срока военной службы, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями имеют право пройти профессиональную переподготовку по одной из гражданских специальностей. Это осуществляется без взимания с них платы за обучение и с сохранением обеспечения всеми видами довольствия.
24.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минэкономразвития РФ
Проекты
Гособоронзаказ

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