"Бхишмы" оснастят индийскими ракетами
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Танки "Бхишма" индийской армии.
Источник: armyrecognition.com
Индия выпустит отечественные ПТРК в танковой модификации. Вчера, 22 января, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Минобороны Индии объявило о предстоящей модернизации танков "Бхишма" (название танка Т-90С в индийской армии) и оснащении их противотанковыми ракетами.
Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO, Defense Research and Development Organization) уже несколько лет ведёт разработку ПТРК Man-Portable Anti-tank Guided Missile (MPATGM). Эти ракетные установки уже частично прошли военную приёмку и вскоре должны поступить на вооружение армии. Для танков "Бхишма" индийские ПТРК будут поставляться в модификации Invar ATGM.
Индийские ПТРК способны поражать цели на расстоянии 5,5 км, а их следующая модификация позволит уничтожать ракетами бронетехнику, находящуюся на дальности до 8 км. В Минобороны Индии указывают, что оснащение танков ПТРК нового поколения позволит значительно эффективнее применять бронетехнику в высокогорных районах (для этих же целей планируется оснастить индийские танки новыми, более мощными двигателями).
MPATGM является противотанковым ракетным комплексом третьего поколения. Его разработка ведется с 2015 года, при этом налаживание серийного производства новых ПТРК потребует ещё нескольких лет. Индия уже неоднократно предпринимала попытки закупок иностранных ПТРК. Сначала Минобороны Индии отказалось от американских Javelin в пользу израильских ракет Spike, но позже отказалось от закупок Spike в пользу MPATGM. Согласно последним сообщениям, в настоящее время индийское военное ведомство вновь рассматривает возможность закупки израильских "Спайков".
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23.01.2018
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Военкор
180
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№1
24.01.2018 06:18
Вот это новость! А с Россией это всё согласованно!? Индусы вообще имеют право применять на наших танках "левые" снаряды!? и тем более "модернизировать" Т-90С!? Что будет если танки начнут массово взрываться или ломаться, кто будет "крайним" в этой ситуации!?
Очень хотелось бы услышать, по этому поводу, комментарий МО РФ.
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