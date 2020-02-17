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Индия в срочном порядке получила 240 израильских ПТУР Spike LR

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Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в "Рафаэль" выполнила срочную поставку Индии 240 ракет Spike LR

В ноябре 2017 г. я писал об отмене Индией практически подписанного контракта с "Рафаэль" на сумму 525 млн долларов на поставку ПТРК Spike и подробно рассказывал о программе MPATGM (Man-Portable Anti-Tank Guided Missile) СВ Индии, в рамках которой данный ПТРК должен был быть закуплен (321 комплекса, 8,356 ПТУР к ним, 15 симуляторов и сопутствующее обслуживание). В последних числах декабря 2017 г. "Рафаэль" получила официальное оповещение правительства Индии об отмене сделки.

Многие видели причину отмены в кознях американцев, пытающихся протолкнуть Индии свой FGM-148 Javelin. Однако реальной причиной было давление Управления военными НИОКР МО Индии DRDO (Defence Research and Development Organisation). DRDO утверждало, что индийская промышленность, имея опыт создания ПТРК Nag и Anamika, сможет создать лёгкий ПТРК 3-го поколения за 3-4 года.

Nag (Prospina) разрабатывается с 1988 г. в 5 различных вариантах: сухопутном возимом, сухопутном для ПТРК NAMICA (Nag Missile Carrier, на шасси БМП-2; по-видимому это и есть ‘Anamika’, упомянутая выше), сухопутном переносном, вертолётном (Helina) и авиационном. В большинстве вариантов речи идёт о тяжёлой ракете (43 кг, дальность 4 км в сухопутном варианте), сухопутный переносной вариант (т.н. MPATGM, Man Portable Anti-Tank Guided Missile) является уменьшенной версией Nag с массой 14.5 кг и дальностью 2.5 км (т.е. прямой конкурент Spike-MR). Из всех вариантов на вооружение принят только ПТРК NAMICA (заказано 443 ракеты и 13 комплексов, по другим данным 300 ракет и 25 комплексов, далее планируется закупить ещё 15+ комплексов). Сообщалось о начале серийного производства в конце 2019 г. и поставках первых 40 ракет. MPATGM на конец 2019 г. всё ещё находился на испытаниях.

Кроме Nag во всех его вариантах, в Индии разрабатывается ПТУР Amogha. Данная ракета имеет максимальную дальность стрельбы 2.5-2.8 км, варианты Amogha-I и Amogha-III (см. подробнее на bmpd). Amogha-I впервые испытывалась в 2015 г., Amogha-III всё ещё разрабатывается и до стадии испытаний не дошла.

Без Nag, Amogha и Spike ситуация с ПТУР индийской армии выглядит следующим образом:

  • 9M113 и 9М113М "Конкурс" (AT-5 Spandrel) - 15,140 ракет, для БМП-2 и комплексов 9К113 "Конкурс" и 9К113М "Конкурс-М" (в 2019 г. закуплена новая партия на 110 млн долларов);
  • LAHAT - ТУР для танков Arjun Mk-1/2;
  • 9M119 "Свирь" (AT-11 Sniper) - ТУР для танков Т-72 Т-90;
  • 9M120 "Атака-В" (AT-9 Spiral-2) - ?;
  • 9K114 "Штурм" (AT-6 Spiral) - 800 ракет;
  • 9M133 Корнет (AT-14 Spriggan) - 250 ПУ + 3,000 ракет;
  • 9М111 "Фагот" (AT-4 Spigot) - 100 ПУ (закуплены в 1988-1990 гг.);
  • MILAN 2T - 4,100 ПУ + 30,000+ ракет.

Но список выше не полный. Есть ещё штурмовые вертолёты, в составе ВВС Индии. Имеется 15 Ми-35, 22 AH-64E(I) (намечено купить ещё 6) и 8 HAL Rudra (всего заказано 16). Rudra получат Helina, после завершения её разработки. Ми-35 используют упомянутые в списке выше "Штурм-В" (ракеты 9М114) и "Атака-В" (ракеты 9М120; в 2019 г. была срочно закуплена дополнительная партия этих ракет на 29 млн долларов). А вот для AH-64E(I) используются ракеты Hellfire, выше не упомянутые. С первой партией из 22 вертолётов Индия купила 812 AGM-114L-3 Longbow Hellfire и 542 AGM-114R-3 Hellfire II. Для дополнительной партии из 6 AH-64E(I) планируется закупка 180 AGM-114L-3 и 90 AGM-114R-3.

Что касается Spike, с начала 2018 г. вопрос закупки этой ракеты подымался вновь и вновь:

  • 10.01.18 - сообщается, что премьер-министр Индии Нарендра Моди взвешивает отмену решения о разрыве сделки;
  • 17.01.18 - премьер-министр Биньямин Нетаниягу во время своего 3-х дневного визита в Индию подтвердил сообщение от 10.01.18;
  • 07.03.18 - сообщение, что неделей ранее Индия провела успешные испытания ракеты Nag (т.н. Nag 190), что вновь поставило под вопрос возможность возобновления сделки;
  • 15.04.18 - сообщения о новых попытках США продать Индии Javelin, как альтернативу Spike;
  • 01.05.18 - Индия утвердила закупку 25 NAMICA и 300 ракет Nag; тем не менее, речь идёт о ракете другого класса и на покупку Spike это не влияет;
  • 24.06.19 - Индия вновь сообщает об отказе от масштабной закупки Spike в пользу разработки MPATGM.

Несмотря на отказ от контракта на 525 млн долларов, в апреле 2019 г. Армия Индии утвердила срочный заказ небольшой партии Spike. Первоначально речь шла о 12 ПУ и 210 ракетах Spike MR (2.5 км), потом о 12 ПУ и 240 ракетах Spike LR (4 км). По-видимому контракт был подписан в конце июня 2019 г., поскольку речь шла о поставках в течении 3 месяцев со дня заключения сделки. Первая партия прибыла в Индию в конце сентября 2019 г. 06.02.20 "Рафаэль" подтвердила завершение поставки, включающей 240 ракет Spike LR. По-видимому стоимость данной сделки составила 40 млн долларов.

Ссылки:

  1. Премьер-министр Индии возобновил сделку с Израилем на $0.5 млрд, отменённую месяц newsru, 10.01.18.
  2. Сообщение: Индия взвешивает осуществить сделку с "Рафаэль" как межправительственный договор, ynet., 11.01.18.
  3. Сообщение: Индия взвешивает осуществить сделку по закупке ракет у "Рафаэль", walla., 11.01.18.
  4. Индия все таки купит израильские ракеты, mignews, 11.01.18.
  5. Совещания и многочисленные манёвры: израильская ракета, ставшая хитом в мире, притягивает и индусов, walla, 17.01.18.
  6. "Сделка по ракетам всё ещё актуальна", 7-й канал, 17.01.18.
  7. Нетаниягу обещает, что Индия все же купит израильские ракеты, mignews, 17.01.18.
  8. Нетаниягу сообщил, что сделка по Spike вернулась. Заказ и утверждение бюджета ещё не выполнены, israeldefense, 18.01.18.
  9. Indian missile trial jeopardizes Rafael's $500m Spike deal, jpost, 07.03.18.
  10. Индия испытала ракеты NAG 190, договор о покупке израильских Spike под вопросом, newsru, 07.03.18.
  11. США продолжают попытки вытеснить Spike из Индии, israeldefense, 15.04.18.
  12. Индия утвердила покупку ПТУР NAG. Несмотря на это, сделка Spike всё ещё актуальна, israeldefense, 01.05.18.
  13. India scraps Israel anti-tank missile deal after DRDO says it will deliver, indianexpress.com, 24.06.19.
  14. India said to again back out of missile deal with Israel, timesofisrael, timesofisrael, 24.06.19.
  15. Внутренняя борьба в Индии вокруг сделки Spike вновь создаёт заголовки, israeldefense, 25.06.19.
  16. СМИ: Индия второй раз отменила заказ израильских противотанковых ракет на $0,5 млрд, newsru, 26.06.19.
  17. Индия вновь отказалась от ракетной сделки с Израилем, mignews, 26.06.19.
  18. Army inducts Israeli 'tank killers’ till DRDO develops indigenous ones, timesofindia, 04.10.19.
  19. Индия покупает Spike в виде срочной закупки, israeldefense, 07.10.19.
  20. Атака и извинения: сага Spike в Индии продолжается, israeldefense, 01.12.19.
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