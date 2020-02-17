Индия в срочном порядке получила 240 израильских ПТУР Spike LR

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в "Рафаэль" выполнила срочную поставку Индии 240 ракет Spike LR

В ноябре 2017 г. я писал об отмене Индией практически подписанного контракта с "Рафаэль" на сумму 525 млн долларов на поставку ПТРК Spike и подробно рассказывал о программе MPATGM (Man-Portable Anti-Tank Guided Missile) СВ Индии, в рамках которой данный ПТРК должен был быть закуплен (321 комплекса, 8,356 ПТУР к ним, 15 симуляторов и сопутствующее обслуживание). В последних числах декабря 2017 г. "Рафаэль" получила официальное оповещение правительства Индии об отмене сделки.

Многие видели причину отмены в кознях американцев, пытающихся протолкнуть Индии свой FGM-148 Javelin. Однако реальной причиной было давление Управления военными НИОКР МО Индии DRDO (Defence Research and Development Organisation). DRDO утверждало, что индийская промышленность, имея опыт создания ПТРК Nag и Anamika, сможет создать лёгкий ПТРК 3-го поколения за 3-4 года.

Nag (Prospina) разрабатывается с 1988 г. в 5 различных вариантах: сухопутном возимом, сухопутном для ПТРК NAMICA (Nag Missile Carrier, на шасси БМП-2; по-видимому это и есть ‘Anamika’, упомянутая выше), сухопутном переносном, вертолётном (Helina) и авиационном. В большинстве вариантов речи идёт о тяжёлой ракете (43 кг, дальность 4 км в сухопутном варианте), сухопутный переносной вариант (т.н. MPATGM, Man Portable Anti-Tank Guided Missile) является уменьшенной версией Nag с массой 14.5 кг и дальностью 2.5 км (т.е. прямой конкурент Spike-MR). Из всех вариантов на вооружение принят только ПТРК NAMICA (заказано 443 ракеты и 13 комплексов, по другим данным 300 ракет и 25 комплексов, далее планируется закупить ещё 15+ комплексов). Сообщалось о начале серийного производства в конце 2019 г. и поставках первых 40 ракет. MPATGM на конец 2019 г. всё ещё находился на испытаниях.

Кроме Nag во всех его вариантах, в Индии разрабатывается ПТУР Amogha. Данная ракета имеет максимальную дальность стрельбы 2.5-2.8 км, варианты Amogha-I и Amogha-III (см. подробнее на bmpd). Amogha-I впервые испытывалась в 2015 г., Amogha-III всё ещё разрабатывается и до стадии испытаний не дошла.

Без Nag, Amogha и Spike ситуация с ПТУР индийской армии выглядит следующим образом:

9M113 и 9М113М "Конкурс" (AT-5 Spandrel) - 15,140 ракет, для БМП-2 и комплексов 9К113 "Конкурс" и 9К113М "Конкурс-М" (в 2019 г. закуплена новая партия на 110 млн долларов);

LAHAT - ТУР для танков Arjun Mk-1/2;

9M119 "Свирь" (AT-11 Sniper) - ТУР для танков Т-72 Т-90;

9M120 "Атака-В" (AT-9 Spiral-2) - ?;

9K114 "Штурм" (AT-6 Spiral) - 800 ракет;

9M133 Корнет (AT-14 Spriggan) - 250 ПУ + 3,000 ракет;

9М111 "Фагот" (AT-4 Spigot) - 100 ПУ (закуплены в 1988-1990 гг.);

MILAN 2T - 4,100 ПУ + 30,000+ ракет.

Но список выше не полный. Есть ещё штурмовые вертолёты, в составе ВВС Индии. Имеется 15 Ми-35, 22 AH-64E(I) (намечено купить ещё 6) и 8 HAL Rudra (всего заказано 16). Rudra получат Helina, после завершения её разработки. Ми-35 используют упомянутые в списке выше "Штурм-В" (ракеты 9М114) и "Атака-В" (ракеты 9М120; в 2019 г. была срочно закуплена дополнительная партия этих ракет на 29 млн долларов). А вот для AH-64E(I) используются ракеты Hellfire, выше не упомянутые. С первой партией из 22 вертолётов Индия купила 812 AGM-114L-3 Longbow Hellfire и 542 AGM-114R-3 Hellfire II. Для дополнительной партии из 6 AH-64E(I) планируется закупка 180 AGM-114L-3 и 90 AGM-114R-3.

Что касается Spike, с начала 2018 г. вопрос закупки этой ракеты подымался вновь и вновь:

10.01.18 - сообщается, что премьер-министр Индии Нарендра Моди взвешивает отмену решения о разрыве сделки;

17.01.18 - премьер-министр Биньямин Нетаниягу во время своего 3-х дневного визита в Индию подтвердил сообщение от 10.01.18;

07.03.18 - сообщение, что неделей ранее Индия провела успешные испытания ракеты Nag (т.н. Nag 190), что вновь поставило под вопрос возможность возобновления сделки;

15.04.18 - сообщения о новых попытках США продать Индии Javelin, как альтернативу Spike;

01.05.18 - Индия утвердила закупку 25 NAMICA и 300 ракет Nag; тем не менее, речь идёт о ракете другого класса и на покупку Spike это не влияет;

24.06.19 - Индия вновь сообщает об отказе от масштабной закупки Spike в пользу разработки MPATGM.

Несмотря на отказ от контракта на 525 млн долларов, в апреле 2019 г. Армия Индии утвердила срочный заказ небольшой партии Spike. Первоначально речь шла о 12 ПУ и 210 ракетах Spike MR (2.5 км), потом о 12 ПУ и 240 ракетах Spike LR (4 км). По-видимому контракт был подписан в конце июня 2019 г., поскольку речь шла о поставках в течении 3 месяцев со дня заключения сделки. Первая партия прибыла в Индию в конце сентября 2019 г. 06.02.20 "Рафаэль" подтвердила завершение поставки, включающей 240 ракет Spike LR. По-видимому стоимость данной сделки составила 40 млн долларов.

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