Индийский перспективный переносной противотанковый ракетный комплекс Amogha-III

На проходившей с 5 по 9 февраля 2020 года в индийском городе Лакхнау (штат Уттар-Прадеш) 11-й Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений DefExpo 2020 индийское государственное объединение Bharat Dynamics Limited (BDL) представило материалы о разрабатываемом им с 2017 года перспективном переносном противотанковом ракетном комплексе Amogha-III, включая полноразмерный макет ракеты.

Модель ракеты перспективного индийского переносного противотанкового ракетного комплекса BDL Amogha-III в экспозиции 11-й Международной выставки сухопутных и военно-морских вооружений DefExpo 2020 в Лакхнау (Индия), февраль 2020 года (с) Rahul Udoshi / Jane's

ПТРК Amogha-III является типичным современным переносным ПТРК в классе комплексов Javelin и Spike с использованием принципа "выстрелил и забыл". Ракета массой 18 кг оснащена двухступенчатым твердотопливным двигателем с управляемым вектором тяги и двухканальной головкой самонаведения - дневной электронно-оптической и круглосуточной тепловизионной типа IIR. Захват цели производится перед запуском. Для поражения цели может быть выбран режим сверху или по горизонтали. Боевая часть кумулятивная тандемная, с заявленной бронепробиваемостью "более 650 мм" с динамической защитой. Эффективная дальность пуска ракеты от 200 до 2500 метров. Запуск производится с переносной пусковой установки на треноге.

BDL заявляет, что в серийном исполнении масса ракеты может быть сокращена до 15-16 кг (что, однако, больше, чем масса ракет Javelin и Spike-MR/LR). Комплекс является развитием отрабатывавшихся BDL в последние несколько лет экспериментальных ракет Amogha-I c тепловизионным наведением, однако Amogha-III пока что находится в стадии "разработки" и не доведен до стадии испытаний.

Напомним, что индийская армия вот уже почти полтора десятилетия находится в ситуации перманентного "выбора" переносного ПТРК третьего поколения, будучи неспособной сделать выбор между двумя предлагаемыми ей реальными вариантами в виде комплексов Javelin и Spike. Теперь и индийские производители пытаются вступить в игру со своими "национальными" предложениями.

Глава индийского государственного объединения Bharat Dynamics Limited (BDL) Сиддхарт Мишра вручает модель ракеты Amogha-III министру обороны Индии Раджнат Сингху на 11-й Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений DefExpo 2020 в Лакхнау (Индия), 07.02.2020 (с) telanganatoday.com