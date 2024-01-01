ВВС США: "Рейдер", ваш вылет задерживается



Первое изображение перспективного американского стратегического бомбардировщика Northrop Grumman B-21, создаваемого по программе ВВС США Long-Range Strike Bombers (LRS-B), продемонстрированное на конференции Air Force Association's Air Warfare Symposium. Орландо, 26.02.2016.

Источник: ВВС США (via Reuters) Первое изображение перспективного американского стратегического бомбардировщика Northrop Grumman B-21, создаваемого по программе ВВС США Long-Range Strike Bombers (LRS-B), продемонстрированное на конференции Air Force Association's Air Warfare Symposium. Орландо, 26.02.2016.Источник: ВВС США (via Reuters)

Почему ВВС США не получат в срок новый бомбардировщик В-21

Военно-воздушные силы США могут не получить стратегический бомбардировщик B-21 "Рейдер" в ранее запланированные сроки. В первую очередь, это связано с вопросами финансирования этой амбициозной программы.

На этой неделе стало известно, что программа создания перспективного стратегического бомбардировщика ВВС США В-21 "Рейдер" может быть пересмотрена в сторону увеличения сроков поставки самолетов этого типа военно-воздушным силам Соединенных Штатов. В первую очередь, это связано с продолжающейся бюджетной нестабильностью в США, пишет Defense News.

В настоящее время американский конгресс делает все возможное, чтобы избежать приостановки работы правительства из-за проблем с финансированием, но

даже при самом лучшем варианте развития событий усилия по созданию перспективного бомбардировщика B-21 могут существенно пострадать, заявил заместитель министра обороны США Мэтт Донован.

В частности, только вчера, 18 января, палата представителей США утвердила проект временного финансирования федерального правительства до 16 февраля. Теперь проект временного бюджета должен пройти еще голосование в сенате, где его могут блокировать демократы.

Денег не хватает

А начиналось все достаточно оптимистично. В сентябре 2016 года, как ранее писала "Газета.Ru", в США торжественно присвоили имя новейшему стратегическому бомбардировщику B-21. Перспективную машину дальней авиации назвали "Рейдер", в честь отряда американских летчиков, мстивших за нападение в Перл-Харбор.

Имя самолета отсылает к знаменитому рейду на Токио 18 апреля 1942 года группы бомбардировщиков В-25 "Митчелл" под командованием подполковника Джеймса Дулиттла. Это был первый налет американской авиации на Японию во время Второй мировой войны, ставший ответом на атаку японцев на Перл-Харбор.

Ранее ВВС США предполагали, что начальной оперативной готовности (IOC - Initial Operational Capability) первые самолеты B-21 смогут достичь в середине 2020-х годов. Однако даже в то время многие эксперты выражали сомнения по поводу этих чрезмерно оптимистических сроков, указывая, что для предшествующих сложных авиационных комплексов нового поколения (В-2, F-22, F-35) США потребовалось около 20 лет от выдачи контракта до достижения боевой готовности IOC. И, как оказалось, специалисты и аналитики говорили об этом не зря - есть основания предполагать, что программа реализации бомбардировщика В-21 на сегодня сдвигается "вправо".

"Долгосрочные бюджетные ограничения самым существенным образом скажутся на ходе разработки и производства (EMD - еngineering and manufacturing development) стратегического бомбардировщика B-21", - сказал Мэтт Донован на собрании Ассоциации военно-воздушных сил США.

"Мы были ограничены размером ассигнований 2017 бюджетного года, которые существенно ниже бюджетной заявки-2018. И это будет иметь эффект отсрочки поставки нового вооружения для ведения боевых действий в конфликтах будущего", - добавил Донован.

Военно-воздушные силы США в настоящее время намереваются закупить по крайней мере 100 B-21. Ранее подобная цифра варьировалась от 80-100 до 258 самолетов. Когда в войска поступят первые бомбардировщики, теперь не берется сказать никто.

В бюджетной заявке 2018 года на бомбардировщик В-21 (для действий в рамках фазы EMD) выделяется $2 млрд. В 2017 году на эти же цели было отпущено $1,3 млрд. Заместитель министра обороны США Мэтт Донован не исключает, что проблемы с финансированием В-21 начнутся уже в апреле 2018 года.

На вопрос о том, насколько по времени может быть отложена программа В-21, Мэтт Донован отвечать не стал, заявив, что и так сказал больше чем мог. Тем не менее, отказываться от планов по созданию перспективного стратегического бомбардировщика в США никто не собирается. И даже в случае бюджетной нестабильности все возможные средства на нее будут выделены, подтвердил Мэтт Донован. Он напомнил, что

бюджетные ограничения могут привести к сокращению численности ВВС США с 325 тыс. человек до 321 тыс., и уменьшить на $2,7 млрд расходы на боевую подготовку и обслуживание вооружения и военной техники.

"По большому счету, в сдвиге программы В-21 вправо нет ничего удивительного", - пояснил "Газете.Ru" главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. По словам специалиста, программа по созданию перспективного стратегического бомбардировщик очень дорогая и даже не самая необходимая в настоящее время для ВС США в целом и для ВВС США в частности.

Несколько лет в плане сдвига вправо большой роль тут играть не будут, полагает Андрей Фролов.

Вполне возможно, считает специалист, что на этапе предварительного проектирования бомбардировщика В-21 возникли проблемы, решение которых требует существенно большего времени, чем предполагалось ранее.

Другие приоритеты

По мнению Андрея Фролов, несмотря на очень большой военный бюджет США, денег на все программы у американцев все же не хватает. И наверняка у Вашингтона есть более насущные планы, о которых не так давно было заявлено.

В частности, это относится к модернизации ядерных боеприпасов и созданию специальных зарядов новых типов.

Что касается российской программы по созданию перспективного авиационного комплекса дальней авиации, то, несмотря на то что проработан и защищен аванпроект, отечественный бомбардировщик по срокам поставки на вооружение не определен еще больше, чем американский, хотя технологически обе машины очень схожи - дозвуковые и с большой (но в обоих случаях не уточненной) дальностью полета.

Однако в США значительно дальше продвинулись в плане создания самолетов малой радиолокационной заметности и конструирования двигателей для перспективных истребителей и бомбардировщиков, пояснил "Газете.Ru" высокопоставленный источник в авиастроительной отрасли. А у нас до сих пор непонятно, какой двигатель будет стоять на ПАК ДА.

Кроме того, по словам специалиста, на отечественный ПАК ДА пытаются возложить слишком много задач. Его рассматривают и в качестве стратегического бомбардировщика, и оперативно-тактического ракетоносца-бомбардировщика, и даже дальнего перехватчика. Более того, ПАК ДА предполагают использовать как некую платформу для запусков космических аппаратов. В принципе, все это можно реализовать, полагает эксперт, но с финансированием дело обстоит откровенно плохо.

Михаил Ходаренок