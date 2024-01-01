

Церемония принятия военной присяги в Белоруссии.

Источник: © Sputnik, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Церемония принятия военной присяги в Белоруссии.Источник: © Sputnik, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Возможности для обновления боевых возможностей армии напрямую зависят от состояния экономики. А она сегодня не в лучшем состоянии.

Скромные экономические возможности Белоруссии делают проблематичным приведение боевых возможностей национальных вооруженных сил в соответствие с современными вызовами и угрозами.

Серьезную модернизацию армии белорусский бюджет сегодня не вытянет

31 декабря, подводя итоги 2017 года на телеканале "Беларусь 1", министр обороны Андрей Равков сказал, что для белорусских вооруженных сил год выдался напряженным. Армия отработала немало значимых мероприятий, в том числе совместные с Россией стратегические учения "Запад-2017". В 2018 году, заявил министр, будет продолжена кропотливая работа по реализации плана строительства и развития вооруженных сил до 2020 года.

По словам руководителя оборонного ведомства, план этот исполняется с точностью до запятой, так как главой государства для этого приняты все необходимые решения.

Приоритетными признаны следующие направления развития: перевооружение радиотехнических войск, радиоэлектронная разведка, автоматизация процессов управления оружием и войсками, беспилотные летательные аппараты.

С учетом этих приоритетов организовано поступление в войска новых образцов вооружения. Как отметил Равков, "всем необходимым мы обеспечены".

По данным Министерства обороны Белоруссии, в 2017 году из России получено шесть вертолетов Ми-8МТВ-5 и батарея мобильных зенитных ракетных комплексов "Тор-M2К". Сейчас в вооруженных силах нашей страны уже четыре батареи "Тор-М2К".

25 октября 2017 года Минобороны Белоруссии и АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" заключили контракт на поставку очередной батареи "Тор-М2К". Поставка будет осуществляться в рамках договора между Белоруссией и Россией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года.

Минск также подписал контракты на закупку в России 12 самолетов Су-30СМ и нескольких радаров "Противник-ГЕ".

Положительной тенденцией является то, что и отечественная оборонная промышленность все больше снабжает белорусскую армию вооружением и военной техникой (ВиВТ) собственного производства.

Белорусские "Полонезы" научились бить на 300 километров

Поводом для особой гордости министр страны назвал наличие у белорусских войск реактивной системы залпового огня "Полонез" - ракетного комплекса, который является одним из важнейших элементов системы стратегического сдерживания. В конце октября усовершенствованная версия комплекса "Полонез" была впервые успешно испытана при стрельбе на расстояние более 300 км.

В 2018 году белорусские военные планируют продолжить закупку средств связи, навигации и наблюдения, бронетехники, огнестрельного оружия и бронежилетов. Часть этого ВиВТ будет закуплена у предприятий и организаций отечественного ВПК. Также планируется приобрести более 50 беспилотников различного назначения (в основном произведенных в Белоруссии) и продолжить модернизацию танков Т-72Б.

Однако всего этого недостаточно. Старение ВиВТ (в основном еще советских), а также инфраструктуры, обеспечивающей деятельность вооруженных сил, остается одной из их главных проблем. Содержание старых ВиВТ становится все дороже, все больше требуется средств на их ремонт и модернизацию.

Денег на новые танки у Белоруссии нет. Будут и дальше обновлять советское "железо"[/b]

В определенный момент затраты по той или иной статье становятся неподъемными. По этой причине в 2012 году из состава белорусских ВВС и войск ПВО были выведены все фронтовые бомбардировщики Су-24 и истребители Су-27.

Но для того чтобы закупать новые образцы ВиВТ взамен выбывающих, нужно много денег. Сегодня новый боевой самолет стоит порядка 30-50 млн долларов, танк - 2,5-3 млн долларов. А таких боевых единиц взамен выбывающих требуется не одна-две - гораздо больше.

Небогатому белорусскому государству такие траты не по карману. Как следствие, удельный вес современных образцов вооружения и боевой техники в белорусской армии имеет тенденцию к уменьшению. По мнению многих военных аналитиков, темпы ее перевооружения отстают от необходимых. Ситуация особенно обострилась с вступлением страны в полосу экономической стагнации.

Ускорить ход модернизации белорусской армии могло бы содействие России, располагающей неизмеримо большим потенциалом военной науки и оборонной промышленности.

В апреле прошлого года на совещании по проблемам и перспективам развития белорусской науки Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал указанную тему 3 апреля на переговорах с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Лукашенко отметил, что на западных границах Белоруссии складывается серьезная обстановка, в связи с чем он надеется, что Россия окажет поддержку в перевооружении белорусской армии, причем либо за собственный счет, либо за малую цену.

"Мы не сможем за нынешнее вооружение из наших средств платить: у нас нет ни нефти, ни газа, а это в основном источники перевооружения", - подчеркнул белорусский руководитель.

Сколько еще Минску стоять в очереди за "Искандерами"?

Известно, что Минск давно направил Москве заказы на зенитные ракетные системы С-400, оперативно-тактические комплексы "Искандер" и другие новые виды вооружений. В этом же списке - боевые самолеты Су-30, Су-34, модернизированные транспортники Ил-76, ударные вертолеты Ми-28Н.

Все эти образцы были заложены в Государственную программу перевооружения. Но их поступления белорусские военные пока так и не дождались. Похоже, россияне не готовы поставлять серьезное оружие за собственный счет или за малую цену, как того хотело бы белорусское руководство.

Частично исправить ситуацию мог бы белорусский ВПК. За последние пять-семь лет его предприятиями и организациями был создан и освоен в производстве целый ряд новых перспективных видов вооружения и военной техники. Продолжается выполнение программ по продлению сроков эксплуатации уже имеющихся ВиВТ.

Но, как и в случае с закупкой новых российских вооружений, главным сдерживающим фактором здесь являются более чем скромные экономические возможности страны.

Изыскать необходимые финансовые ресурсы на переоснащение вооруженных сил, по мнению главы государства, можно было бы за счет активного наращивания экспорта технологий военного и двойного назначения.

Однако возможности такого экспорта далеко не безграничны. Независимые аналитики считают, что проблема военной модернизации не может быть решена без модернизации всей страны.

А эта задача, в свою очередь, зависит от политической воли руководства и пока, по мнению многих экспертов, не решается должным образом.

Александр Алесин