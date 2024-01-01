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Шойгу анонсировал новые контракты на поставки С-400 на Ближний Восток

24.01.2018 РИА Новости 182 0
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Комплекс ПВО С-400 Триумф. архивное фото
Комплекс ПВО С-400 Триумф. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

ХАНОЙ, 23 янв - РИА Новости. Москва ведет переговоры о продаже зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Он назвал С-400 "уникальными комплексами с непревзойденными никем в мире тактико-техническими характеристиками" и добавил, что это подтверждает недавно заключенный контракт на поставку ЗРК с Турцией, одним из членов НАТО.

При этом Шойгу подчеркнул, что "без обсуждения вопросов приобретения российского вооружения сегодня не обходятся ни одни наши встречи или переговоры с зарубежными коллегами".

Он отметил, что сейчас два комплекса "Триумф" несут круглосуточное дежурство в Сирии.

По словам главы Минобороны, Россия готова поделиться опытом применения своей техники и вооружения в арабской республике.

"Прежде всего, это, конечно, наша боевая авиация, техника и оружие Сухопутных войск, Силы специальных операций и на отдельном месте - российские системы ПВО. Речь идет не только о таких комплексах, как "Панцирь", которые применялись в Сирии, но и о зенитных ракетных системах С-300 и С-400", - сказал Шойгу.

Накануне газета Times of India со ссылкой на военный источник сообщила, что Россия и Индия завершают переговоры по поставке пяти дивизионов С-400. Сумма сделки, по информации издания, составит порядка 390 миллиардов рупий (около 5,5 миллиардов долларов).

В конце декабря Москва и Анкара я подписали кредитное соглашение по приобретению двух батарей С-400. Кроме того, стороны договорились о технологическом сотрудничестве для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.

С-400 "Триумф" - новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность ее действия достигает 400 километров, данная ЗРС способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
23.01.2018
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принадлежат РИА Новости
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Вьетнам
Индия
Россия
Сирия
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
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