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Саратовские артиллеристы получили новейшие гаубицы "Мста-С"

23.01.2018 РИА Новости 241 0
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С" в последней модификации 2С19М2 впервые поступили на вооружение учебного центра ракетных войск и артиллерии в Саратове, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Первые образцы самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С" новейшей модификации М2 поступили на вооружение 631-го учебного центра ракетных войск и артиллерии, дислоцированного в Саратове", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ЦВО пояснили, что на модернизированном орудии установлена новая автоматизированная система управления огнем, увеличена прицельная скорострельность, а также имеется возможность применения цифровых электронных карт, что существенно ускоряет ориентирование на местности. Новая версия гаубицы может вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами-постановщиками помех, а также высокоточными управляемыми боеприпасами "Краснополь".

Гаубица "Мста-С" предназначена для поражения живой силы, бронированной и небронированной боевой техники, полевых фортификационных сооружений, пунктов управления противника и объектов тыла. Она оснащена автоматизированной системой управления и наведения огня "Успех-С" с баллистическим вычислителем, аппаратурой топографической привязки и ориентирования, спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС.
22.01.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Краснополь
Мста-С
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЛОНАСС

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