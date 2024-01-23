Российские бомбы умнеют и набирают вес

Министр обороны РФ осмотрел образец полуторатонного изделия с модулем планирования и коррекции

Опубликованы первые кадры обновленного варианта авиационной бомбы калибра 1500 кг, отличающегося от ранее выпускавшейся подобной продукции наличием управляемого модуля планирования и коррекции. На официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ) приводится кадр, запечатлевший главу ведомства Сергея Шойгу у полноразмерного макета вышеупомянутого изделия.

Снимок иллюстрирует информационное сообщение от 12 января о посещении руководством министерства одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Московской области из состава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (ТРВ). Проверяя ход выполнения заводом государственного оборонного заказа, Шойгу обратил особое внимание сопровождавших его генералов и промышленников на необходимость наращивания выпуска высокоточных боеприпасов повышенного могущества. «Управляемые модули планирования и коррекции для оснащения свободно падающих авиационных бомб калибра 250, 500 и 1500 кг успешно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции», – констатировал он.

Глава российского военного ведомства поставил задачу не только наращивать производство высокоточных боеприпасов, но и модернизировать их, то есть переводить отдельную линейку боеприпасов из разряда обычных, которые у МО РФ имеются в достаточном количестве, в категорию высокоточных.

«Есть успешный опыт и хорошие результаты, необходимо эту работу наращивать, – сказал Шойгу. – Сегодня основная боевая работа проводится не по площадям, а по конкретным целям».Со своей стороны, генеральный директор ТРВ Борис Обносов сообщил о полном выполнении инспектируемым предприятием государственного оборонного заказа на 2023 год. С начала специальной военной операции (СВО) на Украине объемы выпуска высокоточных средств поражения здесь увеличены по отдельным наиболее востребованным позициям в пять раз. Это стало возможным за счет расширения и модернизации производства, увеличения численности персонала, повышения производительности труда и перехода на рабочий график «24 часа в сутки, 7 дней в неделю».

За счет повышения производительности труда на 40% и перехода на 12-часовую рабочую смену объем выпуска продукции на производственном участке, показанном министру обороны, увеличен троекратно. «Время такое сейчас, надо так работать. Спасибо», – отреагировал Сергей Шойгу.

Помимо осмотра производственных цехов и знакомства с технологическими процессами сборки высокоточных средств поражения, руководящий состав МО РФ посетил импровизированную выставочную экспозицию. Там представлены образцы продукции, запущенные в серийное производство в 2023 году, а также перспективные виды оружия.

По итогам пребывания на подмосковной промышленной площадке проведено совещание промышленников и представителей профильных органов военного управления. Выступая на нем, глава военного ведомства отметил, что недавно созданная «система унифицированных высокоточных помехозащищенных боеприпасов» проходит завершающую стадию испытаний. Он также отметил, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» «решила задачи повышения точности попадания и помехозащищенности боеприпасов, организовала серийное производство управляемых модулей планирования и коррекции, управляемых модульных планирующих бомб и блоков управления для реактивных снарядов».

Дополняя отчет о поездке министра на подмосковное предприятие, пресс-служба опубликовала несколько отдельных сообщений на тему практического использования высокоточных средств поражения в зоне СВО. Один из них рассказывает о полетах многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 из состава Воздушно-космических сил (ВКС) России. Рассказывается о налетах российской авиации на укрепленный район противника возле Красного Лимана. «Удар выполнялся неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения», – говорится в сообщении. Поскольку сход боеприпасов с пилонов наружной подвески самолетов происходил вне зоны досягаемости вражеской системы ПВО, та не смогла оказать эффективного противодействия российской авиации. Все задействованные в налете летательные аппараты благополучно вернулись на аэродром вылета, а разведка подтвердила факт уничтожения объектов противника.

Пресс-служба МО РФ утверждает, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 «несут круглосуточное дежурство в зоне ответственности, выполняя вылеты с аэродрома базирования» и что самолеты данного типа «ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника». Перед очередным вылетом экипаж получает координаты расположения объекта противника, который следует уничтожить. Сопровождение фронтовых бомбардировщиков осуществляется истребителями Су-35С.

Насколько известно, точность наведения авиабомб существенно повышается благодаря коррекции траектории по сигналам, излучаемым космическими аппаратами Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС). Помимо того, УМПК имеет крылья, автоматически раскладывающиеся после сброса, благодаря которым бомба пролетает расстояние в несколько раз превышающее высоту полета самолета-носителя.

Другое сообщение пресс-службы МО РФ из зоны боев утверждает: «Как показал опыт специальной военной операции, применение высокоточных боеприпасов позволяет существенно повысить эффективность огневого поражения противника». Так, в частности, реактивные системы залпового огня (РСЗО) «переходят в качественно новое состояние – высокоточное оружие с повышенной огневой эффективностью». На примере системы «Торнадо-С» с ракетами калибра 300 мм поясняется, что ее приход на смену ранее выпускавшимся РСЗО типа «Смерч» и «Ураган» привел к значительному повышению результативности стрельбы. Так получилось потому, что вышеупомянутая система «в своем боевом комплекте, кроме неуправляемых снарядов для поражения площадных целей, имеет и управляемые реактивные снаряды для избирательного поражения отдельных объектов, которые эффективно применяются в специальной военной операции».

Помимо «Торнадо-С» в войска продолжают поступать РСЗО среднего (122 мм) калибра «Торнадо-Г». Для нее также разработаны корректируемые реактивные снаряды – они демонстрировались на международном военно-техническом форуме «Армия» и авиасалоне «МАКС».

Применительно к совершенствованию ствольной артиллерии сайт МО РФ утверждает, что и для нее тоже разработаны «нового типа высокоточные боеприпасы для избирательного поражения отдельных важных целей». Сообщается о завершении разработки управляемого артиллерийского снаряда «Краснополь-М2», который по основным характеристикам превосходит своего предшественника «Краснополь». В настоящее время «осуществляется его эффективное применение в ходе специальной военной операции». Кроме того, в рамках темы «Коалиция» разработаны высокоточные боеприпасы с повышенной дальностью стрельбы не только для 152-мм комплекса «Коалиция-СВ», но и для существующих ранее 152-мм артиллерийских систем. «Их апробация ожидается уже в ближайшее время», – говорится в сообщении.

Повышению эффективности боевой работы артиллеристов способствует и существенное увеличение количества беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в действующей армии. «Они по-прежнему являются наиболее эффективным средством получения разведывательной информации», – говорится в материалах МО РФ. БПЛА успешно применяются в составе разведывательно-ударных (огневых) комплексов, обеспечивая огневое поражение выявленных целей в режиме реального времени, а также для подсветки целей при применении современных высокоточных боеприпасов типа «Краснополь-М2».

Результативность выполнения боевых задач ракетчиками и артиллеристами повышается благодаря применению беспилотной авиации, «которая повышает эффективность ведения артиллерийского огня и живучесть на поле боя», а также за счет «применения современных средств артиллерийской разведки, таких как «Зоопарк-1М» и «Ястреб-АВ».

Артиллерийские подразделения оснащаются положительно зарекомендовавшими себя при проведении СВО модернизированными самоходными гаубицами «Мста-С». Также в ходе спецоперации проходят опытно-боевую эксплуатацию 82-мм самоходные минометы «Дрок», 120-мм самоходные артиллерийские орудия «Флокс» и 152-мм самоходные артиллерийские орудия «Мальва», подтверждая высокие тактико-технические характеристики.

«Кроме того, все ракетные формирования были оснащены современным оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», который по-прежнему является лучшим в своем классе вооружения», – утверждается в сообщении пресс-службы МО РФ.

Владимир Карнозов