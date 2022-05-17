Самоходные гаубицы "Мста-С" выполняют задачи по уничтожению бронетехники ВСУ

В ходе военной спецоперации на Украине самоходные гаубицы "Мста-С" активно выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций украинской армии.

Тяжелая артиллерия сейчас является главной ударной силой наших войск на Украине. Гаубицы уничтожают украинские артиллерийские батареи, взламывают хорошо укрепленные оборонительные сооружения, подавляют пункты управления.

Кроме того, артиллеристы уничтожают огневые средства, вооружение и военную технику противника. Для самоходок "Мста-С" это первое участие в серьезном военном конфликте, и сейчас эти орудия показывают все, на что они способны. Минобороны России на днях показало кадры боевой работы этих 152-мм самоходок. О своих боевых задачах рассказали бойцы артиллерийских расчетов "Мста-С".

По словам командира орудия, расчет выполняет задачи по прикрытию воинских колонн, уничтожению бронированной техники, блокпостов.

Он пояснил, что "для уничтожения укреплений применяются снаряды на фугасное действие, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, в том числе заглубленным бетонированным укреплениям противника".

Особенность самоходки в том, что стрельба из 152-мм гаубицы может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций. Расчеты "Мста-С" ведут огонь на дальностях до 30 километров.

Работы над созданием самоходной гаубицы калибра 152 мм для замены в войсках самоходки "Акация" начались в начале 80-х годов.

В 1989 году новая самоходка была принята на вооружение артиллерийских полков мотострелковых и танковых дивизий советской армии под обозначением 2С19 "Мста-С". На тот момент самоходка совершила небольшую революцию, так как превосходила все западные аналоги по дальности и скорости стрельбы.

"Мста-С" была создана для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также пунктов управления.

Для самоходок "Мста‑С" это первое участие в серьезном военном конфликте, и сейчас эти орудия показывают все, на что они способны

Кроме того, самоходка должна была разрушать полевые фортификационные сооружения и препятствовать маневрам резервов противника в глубине обороны.

Она может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой, включая работу в горах.

При стрельбе используются как выстрелы из боевой укладки орудия, так и снаряды, подающиеся с грунта. Причем делается это все без потери в скорострельности.

Вооружение "Мста-С" - 152-мм гаубица 2А64 и 12,7-мм зенитный пулемет НСВТ. Стрельба из орудия ведется осколочно-фугасными снарядами на дальность почти в 25 км и активно-реактивными снарядами на дальность почти в 30 км.

"Мста" также может вести огонь управляемыми снарядами с лазерной подсветкой "Краснополь". Подсветку целей для "Краснополя" выдают передовые артиллерийские наблюдатели.

К слову, во время демонстрационных стрельб самоходки в Абу-Даби "Краснополь" поразил движущийся танк с расстояния 12 километров.

Гаубица находится в процессе постоянной модернизации. В ее бортовые системы была интегрирована опция применения цифровых электронных карт, а в башенные комплексы - баллистический вычислитель, аппаратура топопривязки и ориентирования по ГЛОНАСС.

Сейчас ее максимальная скорострельность составляет десять выстрелов в минуту. Кроме того, орудие может вести стрельбу в режиме огневого налета - одним орудием одновременно поражать цели несколькими выстрелами.

Выстрелы производятся на разных траекториях и разных зарядах. Благодаря этому уменьшается время нахождения самоходного артилерийского орудия на огневой позиции.

Александр Степанов