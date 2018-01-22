Мьянма купит у России шесть истребителей Су-30
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Истребитель Су-30. Архивное фото.
Источник: © Фото : Vitaly V. Kuzmin
НЕЙПЬИДО (Мьянма), 22 янв - РИА Новости. Мьянма купит у России шесть истребителей Су-30 и также интересуется морской и сухопутной техникой, сообщил журналистам в понедельник замминистра обороны РФ Александр Фомин.
"В ходе визита министра обороны Сергея Шойгу достигнута договоренность о покупке Мьянмой шести самолетов Су-30… Мьянманская сторона также проявляет интерес к морской и сухопутной технике российского производства", - сказал Фомин.
По его словам, Су-30, который "на практике доказал боевые качества самолета мирового класса", должен стать основным истребителем ВВС Мьянмы.
Российское оружие, заявил Фомин, очень хорошо зарекомендовали себя на службе в Вооруженных силах Мьянмы.
"Это, в частности, вертолеты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, а также истребители МиГ-29, учебно-боевые самолеты Як-130, зенитные ракетные комплексы "Печора-2", другая техника", - отметил замминистра обороны.
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22.01.2018
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